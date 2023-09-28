ВМФ застраховали для хищений

Как стало известно “Ъ”, экс-гендиректор специализировавшейся на ремонте боевых кораблей промышленной группы «Новик», бывший депутат Госдумы Алексей Лященко стал фигурантом нового уголовного дела — о мошенничестве в особо крупном размере. Вместе со своими подчиненными он организовал хищения бюджетных средств под предлогом страхования проводимых работ. Деньги перечислялись страховым компаниям, которые их обналичивали и за вычетом процентов возвращали расхитителям. Сам господин Лященко, проживающий в Дубае, для следствия пока недоступен. Соучастников аферы активно задерживают и арестовывают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший депутат Госдумы Алексей Лященко скрылся от следствия в ОАЭ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Бывший депутат Госдумы Алексей Лященко скрылся от следствия в ОАЭ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, уголовное дело об особо крупном групповом мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) следователь управления по расследованию преступлений против госвласти и в сфере экономики ГСУ СКР Александр Федоров возбудил в минувший понедельник. Тогда же был определен и состав предполагаемой группировки расхитителей из семи человек. Всю прошедшую неделю участники расследования обыскивали квартиры подозреваемых, задерживали их и возили в Басманный райсуд Москвы для избрания мер пресечения.

Организатором преступной группы следствие считает бывшего гендиректора ОАО «Промышленная группа "Новик"» Алексея Лященко, занимавшего этот пост с момента образования компании в июне 2009 года до ее банкротства в сентябре 2016 года. Тогда же господин Лященко был избран депутатом Госдумы, но после возбуждения в отношении него уголовного дела о невыплате зарплаты сотрудникам «Новика» был вынужден скрываться в ОАЭ, где и проживает до сих пор. В прошлом году СКР добился его заочного ареста в Басманном райсуде, однако позже Мосгорсуд отменил решение, посчитав вменяемое в вину экс-депутату преступление недостаточно серьезным для стражи. Станет ли следствие ходатайствовать о заочном аресте господина Лященко в рамках нового уголовного дела, пока неясно.

Между тем в четверг Басманный райсуд, удовлетворив ходатайство следствия, отправил в СИЗО бывшего гендиректора ОАО «АСК "Росмед"» Александра Кузнецова. Его мать Елена Кузнецова, экс-гендиректор ООО «Вид-Биомед» и страховой агент одновременно, была взята под домашний арест. Также дома по решению суда будет находиться бывший финансовый директор «Новика» Ольга Ванина. Экс-замгендиректора компании по экономике и финансам Инне Леоненковой меру пресечения должны избрать в пятницу. Кроме того, по уголовному делу проходят два бывших владельца страховой компании ОАО «Артекс». К еще одному бывшему заместителю Алексея Лященко, контр-адмиралу в отставке Юрию Байло, у следствия претензий нет — по версии СКР, его ввели в заблуждение коллеги.

По версии следствия, инкриминируемые хищения были совершены в 2014–2016 годах. Группа «Новик» тогда выполняла субподрядные работы по ремонту и техобслуживанию боевых кораблей по контрактам с крупнейшими судоремонтными предприятиями, такими как ОАО «Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"», «35 Судоремонтный завод» АО ЦС «Звездочка», ОАО «ПО "Севмаш"», ОАО «Северное ПКБ» и ОАО «Головное производственно-техническое предприятие "Гранит"». У группы «Новик», как полагает следствие, в то время были «производственная база, административные и финансовые ресурсы» для выполнения взятых на себя обязательств, поэтому руководители судоремонтных предприятий «относились к гендиректору Лященко с доверием» и без вопросов перечисляли ему авансы в размере 40–80% от общей стоимости заключаемых с ним договоров.

Между тем, по данным СКР, в те годы «Новик» уже находился в «предбанкротном состоянии», и гендиректор Лященко решил воспользоваться доверием партнеров для личного обогащения. Весной 2014 года, говорится в деле, он создал преступную группу, в которую вовлек двух женщин-финансистов «Новика» и целую компанию страховщиков.

Выбранная ими мошенническая схема, по версии следствия, оказалась простой и эффективной — судостроители стали тратить выданные им авансы на страховки, а полученные заказы выполнять лишь в том объеме, который был необходим для маскировки совершаемых афер.

Так, например, в марте—октябре 2015 года господин Лященко и его подчиненные застраховали выполняемые ими строительно-монтажные работы на сумму 6 932 000 руб. через ОАО «СК "Артекс"» из Вологды. Все эти средства, по данным следствия, в конечном счете были обналичены и похищены. В конце 2015 года и в 2016 году страховым партнером «Новика» стало ОАО «АСК "Росмед"» под руководством Александра Кузнецова. С ним было заключено пять договоров, страхующих риски самого «Новика» на случай неисполнения фирмой своих обязательств перед партнерами. Несмотря на то что «Росмед», по версии следствия, уже тогда был убыточным и не мог обеспечить страховые выплаты, в него «ушли» 5 125 000 руб. из средств, выделенных в качестве аванса «Звездочкой», 18 904 000 руб. «Севмаша», 10 254 000 руб. ПКБ и средства других судостроительных заводов.

Всего предполагаемые мошенники, по версии следствия, перечислили страховщикам 43 546 000 руб. Все эти средства, как следует из обвинения, были обналичены через аффилированные с фигурантами фирмы-«однодневки», не ведущие реальной хозяйственной деятельности, и использованы ими по собственному усмотрению. При этом оплаченные работы по ремонту боевых кораблей «Новик», как утверждает следствие, до конца так и не выполнил. Кроме того, по данным “Ъ”, фигурантов расследования проверяют на причастность к другим, более масштабным аферам.

Сергей Машкин