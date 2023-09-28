Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ВМФ застраховали для хищений

Выявлены махинации при ремонте боевых кораблей в группе «Новик»

Как стало известно “Ъ”, экс-гендиректор специализировавшейся на ремонте боевых кораблей промышленной группы «Новик», бывший депутат Госдумы Алексей Лященко стал фигурантом нового уголовного дела — о мошенничестве в особо крупном размере. Вместе со своими подчиненными он организовал хищения бюджетных средств под предлогом страхования проводимых работ. Деньги перечислялись страховым компаниям, которые их обналичивали и за вычетом процентов возвращали расхитителям. Сам господин Лященко, проживающий в Дубае, для следствия пока недоступен. Соучастников аферы активно задерживают и арестовывают.

Бывший депутат Госдумы Алексей Лященко скрылся от следствия в ОАЭ

Бывший депутат Госдумы Алексей Лященко скрылся от следствия в ОАЭ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Бывший депутат Госдумы Алексей Лященко скрылся от следствия в ОАЭ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, уголовное дело об особо крупном групповом мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) следователь управления по расследованию преступлений против госвласти и в сфере экономики ГСУ СКР Александр Федоров возбудил в минувший понедельник. Тогда же был определен и состав предполагаемой группировки расхитителей из семи человек. Всю прошедшую неделю участники расследования обыскивали квартиры подозреваемых, задерживали их и возили в Басманный райсуд Москвы для избрания мер пресечения.

Организатором преступной группы следствие считает бывшего гендиректора ОАО «Промышленная группа "Новик"» Алексея Лященко, занимавшего этот пост с момента образования компании в июне 2009 года до ее банкротства в сентябре 2016 года. Тогда же господин Лященко был избран депутатом Госдумы, но после возбуждения в отношении него уголовного дела о невыплате зарплаты сотрудникам «Новика» был вынужден скрываться в ОАЭ, где и проживает до сих пор. В прошлом году СКР добился его заочного ареста в Басманном райсуде, однако позже Мосгорсуд отменил решение, посчитав вменяемое в вину экс-депутату преступление недостаточно серьезным для стражи. Станет ли следствие ходатайствовать о заочном аресте господина Лященко в рамках нового уголовного дела, пока неясно.

Между тем в четверг Басманный райсуд, удовлетворив ходатайство следствия, отправил в СИЗО бывшего гендиректора ОАО «АСК "Росмед"» Александра Кузнецова. Его мать Елена Кузнецова, экс-гендиректор ООО «Вид-Биомед» и страховой агент одновременно, была взята под домашний арест. Также дома по решению суда будет находиться бывший финансовый директор «Новика» Ольга Ванина. Экс-замгендиректора компании по экономике и финансам Инне Леоненковой меру пресечения должны избрать в пятницу. Кроме того, по уголовному делу проходят два бывших владельца страховой компании ОАО «Артекс». К еще одному бывшему заместителю Алексея Лященко, контр-адмиралу в отставке Юрию Байло, у следствия претензий нет — по версии СКР, его ввели в заблуждение коллеги.

Контр-адмиралу Байло выписали штраф за незаконное предпринимательство

По версии следствия, инкриминируемые хищения были совершены в 2014–2016 годах. Группа «Новик» тогда выполняла субподрядные работы по ремонту и техобслуживанию боевых кораблей по контрактам с крупнейшими судоремонтными предприятиями, такими как ОАО «Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"», «35 Судоремонтный завод» АО ЦС «Звездочка», ОАО «ПО "Севмаш"», ОАО «Северное ПКБ» и ОАО «Головное производственно-техническое предприятие "Гранит"». У группы «Новик», как полагает следствие, в то время были «производственная база, административные и финансовые ресурсы» для выполнения взятых на себя обязательств, поэтому руководители судоремонтных предприятий «относились к гендиректору Лященко с доверием» и без вопросов перечисляли ему авансы в размере 40–80% от общей стоимости заключаемых с ним договоров.

Между тем, по данным СКР, в те годы «Новик» уже находился в «предбанкротном состоянии», и гендиректор Лященко решил воспользоваться доверием партнеров для личного обогащения. Весной 2014 года, говорится в деле, он создал преступную группу, в которую вовлек двух женщин-финансистов «Новика» и целую компанию страховщиков.

Выбранная ими мошенническая схема, по версии следствия, оказалась простой и эффективной — судостроители стали тратить выданные им авансы на страховки, а полученные заказы выполнять лишь в том объеме, который был необходим для маскировки совершаемых афер.

Так, например, в марте—октябре 2015 года господин Лященко и его подчиненные застраховали выполняемые ими строительно-монтажные работы на сумму 6 932 000 руб. через ОАО «СК "Артекс"» из Вологды. Все эти средства, по данным следствия, в конечном счете были обналичены и похищены. В конце 2015 года и в 2016 году страховым партнером «Новика» стало ОАО «АСК "Росмед"» под руководством Александра Кузнецова. С ним было заключено пять договоров, страхующих риски самого «Новика» на случай неисполнения фирмой своих обязательств перед партнерами. Несмотря на то что «Росмед», по версии следствия, уже тогда был убыточным и не мог обеспечить страховые выплаты, в него «ушли» 5 125 000 руб. из средств, выделенных в качестве аванса «Звездочкой», 18 904 000 руб. «Севмаша», 10 254 000 руб. ПКБ и средства других судостроительных заводов.

Всего предполагаемые мошенники, по версии следствия, перечислили страховщикам 43 546 000 руб. Все эти средства, как следует из обвинения, были обналичены через аффилированные с фигурантами фирмы-«однодневки», не ведущие реальной хозяйственной деятельности, и использованы ими по собственному усмотрению. При этом оплаченные работы по ремонту боевых кораблей «Новик», как утверждает следствие, до конца так и не выполнил. Кроме того, по данным “Ъ”, фигурантов расследования проверяют на причастность к другим, более масштабным аферам.

Сергей Машкин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...