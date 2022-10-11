Экс-депутату закон в ОАЭ не прописан

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд неожиданно принял решение об отмене заочного ареста бывшего депутата Госдумы, главы промышленной группы «Новик» Алексея Лященко, обвиняемого СКР в невыплате зарплат сотрудникам предприятия, занимавшегося ремонтом боевых кораблей. Апелляционная инстанция обнаружила в решении Басманного райсуда «существенные» и «неустранимые» нарушения как прав участников процесса, так и судебной процедуры. К тому же выяснилось, что из ОАЭ предпринимателя все равно не выдадут, так как в местном законодательстве нет статьи, соответствующей заочному обвинению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заочный арест Алексея Лященко отменен как незаконный

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Заочный арест Алексея Лященко отменен как незаконный

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Заочный арест для бывшего депутата Госдумы и главы промышленной группы «Новик» Басманный суд избрал в январе этого года, удовлетворив соответствующее ходатайство ГСУ СКР. Однако вскоре защита Алексея Лященко обжаловала это решение.

Выступая в Мосгорсуде, адвокаты называли арест их клиента «незаконным» и «необоснованным». Защитники подчеркивали, что доводы представителя Следственного комитета в обоснование ареста являлись голословными и не имели документального подтверждения, однако Басманный суд не стал оценивать их по существу, фактически поверив следователю на слово, что нарушает требования ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса, регламентирующей избрание мер пресечения. Также адвокаты экс-депутата посчитали, что и квалификация действий их доверителя как невыплата заработной платы, повлекшая тяжкие последствия (ч. 3 ст. 145.1 УК), не подтверждается материалами дела и была искусственной. Подобная квалификация, напомним, перевела действия Алексея Лященко в категорию преступлений средней тяжести, что также использовалось следствием в суде в качестве аргумента в обоснование ареста.

По версии адвокатов, Басманный райсуд не проверил причастность их клиента к вменяемому ему в вину преступлению и не дал объективной оценки обоснованности предъявленного ему обвинения. Но одним из основных доводов защиты стало отсутствие в Уголовном кодексе ОАЭ, где сейчас находится экс-депутат, статьи, связанной с невыплатой зарплаты своим работникам. В связи с этим адвокаты сделали вывод, что объявление господина Лященко 14 января этого года в международный розыск по вмененной ему в вину статье бессмысленно, так как его задержание в Эмиратах и экстрадиция из этой страны в Россию невозможны. К тому же, отмечали представители защиты, их клиент никогда не уведомлялся должным образом о проведении с ним следственных действий, что подтверждается материалами дела. Также, посчитала защита, был нарушен специальный порядок возбуждения подобных дел и производства по ним, так как Алексей Лященко являлся в это время действующим депутатом Госдумы. Причем защита отметила, что следствию было известно о статусе их доверителя — председатель СКР Александр Бастрыкин указал его в своем постановлении, обосновывая необходимость передачи дела из регионального управления в Главное следственное управление комитета.

Апелляционная инстанция, выслушав мнения сторон, пришла к выводу, что, удовлетворив ходатайство СКР, Басманный райсуд допустил существенные нарушения уголовно-процессуального закона, которые привели, с одной стороны, к лишению или ограничению гарантированных прав участников уголовного судопроизводства, а с другой — к несоблюдению процедуры судопроизводства.

Поскольку вышеуказанные нарушения Мосгорсуд счел неустранимыми в рамках своей компетенции, то он принял решение вернуть материалы дела в райсуд для нового разбирательства, но в ином судебном составе.

Однако этого пока не произошло — в ГСУ СКР не стали повторно обращаться в суд с ходатайством о заочном аресте экс-депутата, не указав причины этого шага.

Как ранее сообщал “Ъ”, экс-владельца промышленной группы «Новик» и бывшего депутата Госдумы СКР обвиняет в преднамеренной невыплате более 200 млн руб. своим сотрудникам. Принадлежащая господину Лященко промышленная группа несколько лет была одним из основных центров по сервисному обслуживанию, ремонту и восстановлению технической готовности кораблей и подводных лодок ВМФ, а также объектов, подведомственных Ростехнадзору.

Стоит отметить, что это не первое уголовное преследование руководителей «Новика». В 2015 году первому заместителю гендиректора ПГ «Новик», бывшему заместителю командующего Тихоокеанским флотом Юрию Байло было предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК). А год спустя господин Байло был приговорен к штрафу в 150 тыс. руб., но освобожден от наказания в связи с амнистией.

Владислав Трифонов