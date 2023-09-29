Knorr-Bremse затормозила по-русски

«Холдинг Транскомпонент» приобрел российские активы по выпуску тормозных систем для рельсового транспорта компании Knorr-Bremse. Они войдут в состав отечественной группы компаний «КСК», входящей в «Транскомпонент» и выпускающей широкую номенклатуру продукции для предприятий транспортного машиностроения. Эксперты оценивают сделку в 4,5–5 млрд рублей с учетом дисконта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Объем инвестиций Knorr-Bremse в производство в Петербурге составил 1,8 млрд рублей, компания занималась выпуском тормозных систем для высокоскоростных поездов («Аллегро», «Ласточка», «Сапсан»). С 2018 года предприятие переехало в Ленобласть

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Объем инвестиций Knorr-Bremse в производство в Петербурге составил 1,8 млрд рублей, компания занималась выпуском тормозных систем для высокоскоростных поездов («Аллегро», «Ласточка», «Сапсан»). С 2018 года предприятие переехало в Ленобласть

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Группа компаний «Ключевые системы и компоненты» (ООО «КСК», 100-процентный актив «Холдинга транспортные компоненты») приобрела активы холдинга Knorr-Bremse AG, в том числе московское ООО «Холдинг Кнорр-Бремзе системы для рельсового транспорта СНГ» и ООО «Кнорр-Бремзе 1520» («КБ 1520», Ленинградская область). Как сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе КСК, расположенный в Ленобласти завод войдет в периметр ГК «КСК» и станет ключевым производственным активом созданного осенью прошлого года дивизиона «Тормозное оборудование».

Юридически собственником российских «дочек» Knorr-Bremse AG с 26 сентября стало ООО «Холдинг транспортные компоненты», купившее 100% долей в «Холдинг Кнорр-Бремзе системы для рельсового транспорта СНГ» и 60% в ООО «Кнорр-Бремзе 1520». С учетом того, что первой компании принадлежало 40% долей в ООО «Кнорр-Бремзе 1520», «Холдинг Транскомпонент» стал единственным владельцем предприятия, выпускающего тормозные системы для рельсового транспорта. Сумму и условия сделки стороны не раскрывают, однако, по мнению управляющего партнера Экспертной группы Veta Ильи Жарского, она может варьироваться от 3,5 млрд рублей до 5 млрд рублей. «Оценка реализованных активов и производственной базы может быть очень и очень примерной, так как речь идет о продаже по причине санкционного давления, но в целом, полагаю, что из-за скорости принятых решений продажа могла быть осуществлена с некоторым дисконтом»,— отмечает эксперт. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров справедливой стоимостью участвующих в сделке активов называет сумму в 10 млрд рублей, также отмечая, что с учетом дисконта она, скорее всего, составила 4,5–5 млрд. Господин Жарский также не исключает, что прежние собственники могли оставить за собой право обратного выкупа акций в случае изменения геополитической повестки.

Сохранение уже выстроенных процессов, локализация производства, ремонт поставленного предприятием тормозного оборудования и освоение выпуска новых продуктов — такими видит задачи новых компаний в составе ГК «КСК» руководитель дивизиона «Тормозное оборудование» Илья Германенко, перешедший в холдинг после восьми лет руководства железнодорожной «дочкой» Knorr-Bremse в России. Комментируя для «Ъ-СПб» ближайшие планы предприятия, господин Германенко рассказал, что в текущем году основной деятельностью производственных активов дивизиона станет ремонт, сервисное обслуживание и выпуск новых тормозных дисков для высокоскоростных поездов, электропоездов и пассажирских вагонов, но в основном для замены уже работающего оборудования, а не для нового подвижного состава. Начало производства новой продукции, в частности блоков колодочного тормоза, намечено на 2024 год.

«КБ 1520» было создано в феврале 2013 года как совместное предприятие Knorr-Bremse AG (60%) и АО «Федеральная грузовая компания» (40%). В дальнейшем Knorr-Bremse выкупила долю ФГК. Первоначально, с 2015 года, предприятие располагалось в Петербурге, в промзоне «Ржевка», объем инвестиций составил 1,8 млрд рублей, компания занималась выпуском тормозных систем для высокоскоростных поездов («Аллегро», «Ласточка», «Сапсан»). С 2018 года Knorr-Bremse начала процесс релокации предприятия в Ленобласть, где оно работает в настоящее время. Объем инвестиций в перенос производственных мощностей и их расширение не озвучивался, но эксперты оценивали его примерно в 4 млрд рублей. В 2022 году выручка «КБ 1520» снизилась год к году на 38%, до 1,5 млрд рублей, компания получила чистый убыток в размере 554,6 млн против чистой прибыли 82,8 млн рублей за 2021 год.

Группа компаний «Ключевые системы и компоненты» (ГК «КСК») создана в ноябре 2017 года на базе активов «Холдинга Транскомпонент». Объединяет более 30 российских предприятий, осуществляющих выпуск оборудования и компонентов для транспортного машиностроения. Производства КСК расположены в восьми регионах России, сотрудниками группы являются более 11 тыс. человек.

Вячеслав Калашников