«В археологии не только лопаты»

В Октябрьском райсуде Уфы прошло слушание по иску медиаменеджера Рауфы Рахимовой и археологов Фларита Сунгатова и Альфии Султановой к Уфимской епархии РПЦ с требованием запретить строительство храма Всех Святых на месте объекта культурного наследия «Городище Уфа II». Стройка, по их мнению, незаконна, а разрешение, которое выдала мэрия на проведение работ, они просят признать недействительным. Ответчики, в свою очередь, исковые требования не признают, так как место строительства храма не соприкасается с территорией городища.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По иску археологов к Уфимской епархии вчера выслушали представителей и истцов, и ответчиков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ По иску археологов к Уфимской епархии вчера выслушали представителей и истцов, и ответчиков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Октябрьском райсуде Уфы под председательством Гульназ Шакировой прошло предварительное слушание по административному иску медиаменеджера Рауфы Рахимовой и археологов Фларита Сунгатова и Альфии Султановой к Уфимской епархии РПЦ с требованием запретить строительство храма Всех Святых на месте объекта культурного наследия федерального значения «Городище Уфа II», поскольку оно, с их точки зрения, является незаконным.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», историческое городище, территория которого стала предметом судебного спора, обнаружено учеными в 1953 году, а с 1961 года является историко-археологическим памятником. Археологи отнесли основание городища к IV веку. На месте раскопок нашли элементы домов, домашнюю утварь, костяные, глиняные и металлические орудия труда, женские украшения и серебряные монеты.

В 2019 году правительство Башкирии планировало построить рядом с «Городищем Уфа II» туристско-развлекательный объект с парком отдыха и «археологическим окном» — ямой площадью 25 кв. м и глубиной 4 м, где можно будет увидеть место раскопок и макет средневекового города, но позже определили для этой территории другое назначение.

Разрешение на строительство храма было выдано Уфимской епархии в мае текущего года отделом градостроительного контроля мэрии. К настоящему времени на участке успели возвести свайный фундамент.

Адвокат истцов Рафик Дусалиев предложил в качестве заинтересованного лица привлечь к участию в процессе региональное правительство, поскольку именно его предшественник — совет министров БАССР — признал «Городище Уфа II» объектом культурного наследия. Стороны были не против и судья удовлетворила ходатайство. По предложению судьи в деле также будет участвовать Башкультнаследие.

Как пояснил археолог Фларит Сунгатов, он заинтересован в сохранении городища. Для этого, по его мнению, необходимо остановить раскопки для будущих поколений, которые могут использовать новые методы и оборудование для изучения культурного слоя памятника.

С коллегой согласилась Альфия Султанова. «По мере наших исследований, аналитики, получается, что мы наткнулись не только на само «Городище Уфа II», которое мы считаем центром города Башкорт, но и на его округа, куда входит «Городище Уфа III», которое также часть древнего поселения. И не исследовать его просто преступно»,— сказала она.

«Я правильно поняла, что вы хотите законсервировать эту территорию до тех пор, пока технологии не появятся?» — спросила судья. Альфия Султанова ответила положительно. По ее словам, технологии уже разрабатываются: «В археологии сейчас применяются не только лопаты, но это дело будущих поколений, не наше».

Представитель мэрии, в свою очередь, иск не поддержала. Так, выданное Уфимской епархии разрешение она назвала законным, а иск — «непонятным».

«В какой части разрешение вы считаете незаконным? — обратилась она к истцам. — Разрешение было выдано на основании градостроительного кодекса, то есть перечень документов, которые должны были предоставить застройщики, был представлен. Правоустанавливающие документы на участок имеются. Проектную документацию подготовили и нам представили. Инженерные изыскания были. Согласование с Управлением по государственной охране объектов культурного наследия (Башкультнаследием) тоже есть». Она также обратила внимание, что участок, на котором планируется построить храм, «никаким образом не соприкасается с этой территорией». С этим мнением согласился и представитель Уфимской епархии.

Следующее заседание назначено на 26 октября.

Ранее суд наложил запрет на проведение строительных работ до вступления решения в законную силу, а глава Башкирии Радий Хабиров, встречаясь с общественниками, отметил, что «на вопрос, где планируется строить православный храм, пусть ответит Общественная палата». «Соберите комиссию, которая выедет на место и по итогам даст свои рекомендации. После этого и будем принимать решение»,— заявил господин Хабиров.

Венера Хисамова