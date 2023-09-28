Генеалогия как детектив: судьба целой семьи на обороте открытки
Второй сезон «Откуда родом». Выпуск 4
Старинные документы, семейные тайны, неизвестные факты и улики — генеалогическое исследование больше всего напоминает детектив. Важна каждая незначительная, на первый взгляд, деталь: как, например, обычная почтовая открытка. Героиня нового эпизода рассказала, как с ее помощью удалось выяснить историю целой семьи.
Фото: Иван Корякин / Коммерсантъ FM
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