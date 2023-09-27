Шантаж потянул на 8 лет

Октябрьский районный суд Ставрополя признал виновными в вымогательстве в особо крупном размере ставропольского блогера Дмитрия Протасова и предпринимателя Артема Дояренко. По данным следствия, мужчины вступили в переписку с супругой губернатора Ставропольского края Натальей Владимировой в соцсети и предлагали выкупить якобы имеющееся у них интимное видео ее мужа за 6 млн руб. (сам глава региона назвал его фальшивкой). Обвиняемые получили восемь и семь лет колонии строгого режима соответственно. Защита обвиняемых настаивала, что вина подсудимых в ходе следствия доказана не была.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Протасов

Фото: @protasov_dmitriy Дмитрий Протасов

Фото: @protasov_dmitriy

Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ и краевого главка МВД по статье о вымогательстве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК РФ). Как установило следствие, неизвестные летом 2019 года вступили в переписку с женой действующего губернатора Натальей Владимировой. В Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) ей прислали видео интимного характера, участником которого был человек, якобы похожий на ее мужа, и потребовали перечислить 6 млн руб. на криптокошелек. В противном случае видео обещали распространить в интернете, а также передать в СМИ. Ролик позже предлагали редактору ставропольского издания «Блокнот» — правда, за 10 млн руб.

Весной 2021 года во время одной из прямых линий господин Владимиров упомянул, что в ходе предвыборной кампании на пост губернатора, которая проходила в 2019 году, его жену и его самого пытались шантажировать этим видео и прислали его на все официальные аккаунты ставропольского правительства. По его словам, «было сильно похоже» и он даже «сам удивился».

Тогда же господин Владимиров сказал, что видео фальшивое и сделано с помощью технологий, когда «твое лицо натягивают на любую фигуру». И добавил, что сам он на такие вещи не реагирует, его жена тоже человек понятливый, поэтому «вымогательство быстро закончилось».

В ходе расследования, которое началось в 2021 году, следствие пришло к выводу, что в вымогательстве принимали участие жители края блогер Дмитрий Протасов и индивидуальный предприниматель Артем Дояренко: второй рассылал тексты сообщений, написанных первым.

В начале сентября Дмитрий Протасов разместил в соцсети пост, в котором пожаловался, что он «незаконно и безосновательно подвергается уголовному преследованию».

Блогер заявил, что уголовное дело должно было быть возбуждено в отношении сотрудников правоохранительных органов и гражданских «лжесвидетелей», что ему во время обыска якобы была подброшена флешка, которая потом стала вещдоком, а перед этим его избили.

Дмитрий Протасов также заявил, что суд не назначил лингвистическую экспертизу, а все обвинения против него строятся на показаниях человека, которого он «видел мельком 12 лет назад» и который в суде от них отказался.

В отличие от Артема Дояренко, который содержался под стражей, Дмитрий Протасов все время следствия находился под подпиской о невыезде.

В ходе судебных прений гособвинитель посчитал, что вина обоих фигурантов полностью доказана, и потребовал назначить Дояренко и Протасову восемь и десять лет колонии строгого режима соответственно. Защитники, в свою очередь, отмечали, что следствие не установило, кто именно является автором скандального видео и кто был хозяином криптокошелька, куда вымогатели требовали перевести криптовалюту.

В итоге суд согласился с доводами следствия и приговорил Дмитрия Протасова к восьми годам колонии строгого режима, а Артема Дояренко — к семи годам.

Александра Ларинцева, Пятигорск