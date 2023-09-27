Экс-полицейскому, осужденному за слив данных попутчиков Навального, смягчили наказание

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрев, апелляционную жалобу на приговор Василеостровского районного суда, смягчил наказание бывшему полицейскому Константину Голубеву, ранее осужденному за слив данных попутчиков оппозиционного политика Алексея Навального (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) на рейсе Томск – Москва, во время которого последний был госпитализирован).

Напомним, в марте этого года Василеостровским райсуд признал Голубева виновным по ч.1 ст.285 УК РФ (использование служебных полномочий вопреки интересам службы), ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в ИК общего режима.

Апелляционная инстанция приговор частично изменила и назначила Голубеву 2 года лишения свободы в колонии-поселении.

«Ъ-СПб» писал, что по версии следствия, Голубев «с целью поддержания дружеских отношений» попросил коллегу предоставить ему доступ к служебному компьютеру и базе данных «Розыск-Магистраль». Там он нашел данные пассажиров двух авиарейсов, а также сведения о приобретении билетов и передал их третьему лицу. Голубев свою вину не признал.

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