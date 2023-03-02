Экс-полицейского в Петербурге признали виновным в сливе данных попутчиков Навального

Василеостровский районный суд признал бывшего полицейского Константина Голубева виновным в сливе данных пассажиров рейса. Об этом 2 марта сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Как утверждает «Фонтанка.ру», речь идет о рейсе Томск-Москва, на котором 20 августа 2020 года летел политик Алексей Навальный. По версии следствия, Голубев «с целью поддержания дружеских отношений с М.» попросил коллегу предоставить ему доступ к служебному компьютеру и базе данных «Розыск-Магистраль». Там он нашел данные пассажиров двух авиарейсов, а также сведения о приобретении билетов и передал их М. Голубев вину не признал.

Прокурор потребовал назначить экс-полицейскому лишение свободы сроком на 3 года 10 месяцев, а сам подсудимый просил вынести оправдательный приговор в связи с отсутствием состава преступления.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в исправительной колонии общего режима. Голубев взят под стражу в зале суда.

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