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Xiaomi представила новые смартфоны семейства 13T

Компания Xiaomi представила новые смартфоны семейства 13T. На рынок вышли модели Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro, цены на них будут начинаться соответственно от €649 и €799. Оба устройства получили 6,67-дюймовый дисплей CrystalRes разрешением 1,5K (2712x1220 точек), частотой обновления до 144 Гц и поддержкой HDR10+, чипы MediaTek (Dimensity 8200 Ultra у 13T и более мощный Dimensity 9200+ у 13T Pro), которые сочетаются с 8, 12 или 16 Гб оперативной и 256 и 512 Гб или 1 Тб встроенной памяти.

Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro снабжены батареей на 5 тыс. мА•ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 120 Вт. Предусмотрена пылевлагозащита по стандарту IP68. Смартфоны имеют 50 Мп широкоугольный объектив с оптической и электронной стабилизацией изображения, 50 Мп телеобъектив с трехкратным оптическим зумом, а также 12 Мп ультраширокоугольный объектив, а фронтальная камера у обеих моделей имеет 20 Мп объектив.

Оба смартфона поддерживают 4K-запись с частотой 30 кадров в секунду, а версия Pro может вести 8K-съемку с частотой 24 кадра в секунду. В работе над камерами принимали участие специалисты Leica, которые создавали настройки для камеры и внедрили шесть особых фильтров для снимков и два — Leica Authentic Look и Leica Vibrant Look — варианта обработки кадров.

Для смартфонов заявлена пятилетняя поддержка обновлений — устройства получат четыре новые версии операционной системы Android и один год выхода обновлений безопасности.

Максим Вершинин

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