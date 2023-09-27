LG показала ноутбук с гибким экраном

Компания LG представила Gram Fold — первый в линейке бренда ноутбук с гибким экраном, который будет доступен только в Южной Корее.

Новинка получила 17-дюймовый OLED-экран разрешением QXGA+ (2560х1920 точек), который в согнутом состоянии превращается в ноутбук с 12-дюймовым экраном разрешением 1920x1280 точек — вторая половина экрана трансформируется в сенсорную клавиатуру. В комплект Gram Fold также входят беспроводная физическая клавиатура, а кроме того устройство поддерживает управление с помощью стилуса.

Gram Fold оснащен процессором Intel Core i5 13-го поколения в сочетании с 16 Гб оперативной памяти и SSD-диском на 512 Гб, а также батареей на 72 Вт·ч. Заявлены разъемы USB Type-C Thunderbolt 4 и USB Type-C 3.2 Gen 2, динамики на 1,5 Вт с технологией Dolby Atmos. Работает новинка на базе операционной системы Windows 11.

Продажи LG Gram Fold в Южной Корее начнутся с 4 октября. Стоимость ноутбука с гибким экраном составит 4,9 млн вон (около $3,7 тыс.). Сроки выхода устройства на другие рынки не названы.

Максим Вершинин