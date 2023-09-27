Фильм Германа-младшего «Воздух» покажут на Токийском международном кинофестивале

Премьера военной драмы «Воздух» режиссера Алексея Германа-младшего пройдет на 36-м Токийском международном кинофестивале. Кинокартину включили в основной конкурс кинофестиваля, который пройдет с 23 октября по 1 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе фильма.

В программу конкурса включили 15 иностранных кинолент из 1942. В частности, были также отобраны фильмы из Японии, Китая, Германии, Филиппин, США, Ирана, Азербайджана, Чили.

Кинофестиваль состоит из девяти программ, главной из которых является конкурсная, главный приз — Токио Гран-при. Жюри конкурсной программы возглавил режиссер Вим Вендерс. Показы в рамках фестиваля организуют на нескольких площадках в центре Токио. Всего в рамках мероприятия покажут 219 фильмов.

В центре сюжета фильма «Воздух» — подразделение летчиц, попавших в смешанный авиационный полк во время Великой Отечественной войны. Главные роли исполнили Анастасия Талызина и Аглая Тарасова, также в фильме снялись Сергей Безруков, Елена Лядова, Антон Шагин, Кристина Лапшина и Мария Мельникова.

Лаура Кеффер