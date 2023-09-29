Председатель Крымского республиканского отделения «Опоры России» Сергей Лапенко — о развитии малого и среднего предпринимательства на полуострове, сложностях ведения бизнеса в условиях СВО и перспективах дальнейшей экспансии крупных российских компаний в регион.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Крымского республиканского отделения «Опоры России» Сергей Лапенко

Фото: пресс-служба «Опора России» Председатель Крымского республиканского отделения «Опоры России» Сергей Лапенко

Фото: пресс-служба «Опора России»

GUIDE: Каким вы видите потенциал развития малого и среднего предпринимательства в Крыму? Что сегодня мешает развиваться бизнесу на полуострове? Какие основные проблемы есть у малых и средних предпринимателей?

Сергей Лапенко: Благодаря природно-климатическим условиям Крым является регионом, где наибольшим потенциалом развития обладает именно малое и среднее предпринимательство. Туризм, сельское хозяйство, а также тесно связанные с ними отрасли, такие как общественное питание, производство эксклюзивных авторских сувениров, локальных продуктов и вин,— все это отрасли, где малый и средний бизнес является оптимальной моделью.

Крымские предприниматели уже давно полностью интегрированы в российскую экономическую и общественную жизнь, перед ними стоят те же вызовы, что и перед коллегами из других регионов. При этом с целым рядом моментов, связанных с международными санкциями, крымчане столкнулись еще девять лет назад, доказав, что и в таких условиях можно вполне успешно вести бизнес.

G: Есть ли динамика в количестве субъектов малого и среднего предпринимательства в Крыму за последние несколько лет? С чем связаны такие изменения?

С. Л.: В первые годы после воссоединения Крыма с Россией количество зарегистрированных на территории республики субъектов малого и среднего предпринимательства стремительно росло. Так, если в 2014 году в регионе действовало 46 тыс. субъектов МСП, к августу 2019 года эта цифра выросла до 89,5 тыс. Этому способствовали и общее улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, и масштабные меры государственной поддержки. Затем тенденция изменилась: за последние четыре года количество субъектов МСП в Крыму уменьшилось почти на десять процентов.

Отчасти на это повлияли и пандемия коронавируса, и обострение международной обстановки, вынужденным ответом на которое со стороны России стала специальная военная операция. Однако стоит отметить, что аналогичное сокращение наблюдается и в некоторых других регионах, в том числе — географически удаленных от территории проведения спецоперации. При этом, несмотря на снижение количества субъектов МСП в Крыму, число работников, занятых в этом сегменте, остается относительно стабильным, то есть во многих случаях ликвидация юрлиц не означает фактического прекращения деятельности предприятий, а связана с реструктуризацией бизнесов.

Также на численность юрлиц, включенных в государственный реестр субъектов МСП, влияет и растущее количество самозанятых. Только за последний год число самозанятых в регионе выросло вдвое, достигнув почти 110 тыс. человек. Часть этих граждан ранее были зарегистрированы как индивидуальные предприниматели и продолжают вести собственный бизнес, но теперь пользуются более удобным для них налоговым режимом.

G: Какие шаги предпринимаются реготделением «Опоры» для поддержки субъектов МСП в Крыму? Какая помощь бизнесу исходит от органов власти?

С. Л.: Крымское республиканское отделение «Опоры России» существует с 2014 года и все это время активно взаимодействует со всеми ветвями власти региона на всех уровнях, включая республиканские управления федеральных министерств и ведомств. Это взаимодействие носит продуктивный и взаимовыгодный характер во многом благодаря непосредственному участию главы республики Сергея Аксенова, для которого поддержка развития малого и среднего бизнеса, максимальное включение бизнес-сообщества в процесс выработки решений, влияющих на условия ведения предпринимательской деятельности в Крыму,— это принципиальная позиция.

Отделение широко представлено в Общественных советах при муниципалитетах, региональных министерствах и ведомствах. Ряд членов «Опоры России» представляет интересы бизнеса в городских и районных советах, Государственном совете республики.

Налажена системная работа с государственными организациями, обеспечивающими инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса: Крымским государственным фондом поддержки предпринимательства, Фондом микрофинансирования предпринимательства Республики Крым, Региональной лизинговой компанией, Крымским гарантийным фондом и другими.

Важная часть работы отделения — это постоянное информирование предпринимателей по вопросам изменений законодательства и актуальных мер поддержки бизнеса — как посредством соцсетей и мессенджеров, так и в формате регулярных офлайн-мероприятий, личных консультаций. Большую работу проводят профильные комитеты отделения, их в настоящее время насчитывается уже около тридцати. При отделении действует юридическое бюро, которое оказывает членам организации необходимую правовую поддержку.

G: С началом СВО многие компании с материка, попав под санкции, уже без опасений зашли на полуостров. Как это облегчило жизнь бизнесу Крыма?

С. Л.: Одним из важнейших событий для крымского бизнеса после начала СВО стало открытие в регионе отделений крупнейших российских банков. С точки зрения потребителя, особенно туриста, это мало что изменило — крымские банкоматы и платежные терминалы и ранее принимали любые российские банковские карты. При этом возможность, находясь на отдыхе, быстро восстановить утерянную карту, например, Сбера, безусловно, повышает у туриста ощущение безопасности.

Но с точки зрения бизнеса изменилось многое. Нельзя сказать, что до этого крымский бизнес был лишен доступа к современным банковским продуктам, региональные банки — в первую очередь РНКБ — прилагали серьезные усилия к тому, чтобы обеспечить предпринимателям комфортные кредитные ставки и тарифы на банковское обслуживание. Однако у таких крупных финансовых организаций, как Сбер, ПСБ, в этом отношении возможностей несравнимо больше. Кроме того, стал более удобным процесс взаиморасчетов местных предпринимателей с их контрагентами из других регионов.

При этом крупные российские ритейлеры, гостиничные и ресторанные сети пока смотрят на Крым с осторожностью, и их отсутствие на полуострове является для малого и среднего бизнеса безусловным плюсом.

G: Какая сфера бизнеса наиболее пострадала от проведения специальной военной операции?

С. Л.: До начала 2022 года основной пассажиропоток в Крым осуществлялся через Международный аэропорт Симферополь, а также аэропорты ближайших регионов Южного федерального округа — Анапу, Краснодар, Ростов-на-Дону. Закрытие этих аэропортов в связи с проведением СВО заметно ограничило туристический поток в Крым. Кроме этого, многие граждане сейчас воздерживаются от поездок на полуостров на фоне регулярных новостей об атаках украинских дронов на объекты военной и транспортной инфраструктуры. И хотя реальная обстановка на крымских курортах вполне благоприятствует хорошему отдыху, опасения граждан вполне понятны. В этих условиях крымские отельеры вынуждены заметно снижать цены, что сказывается на доходах бизнеса и возможностях инвестировать в его развитие.

Негативно ситуация сказывается и на сельском хозяйстве. Крымские овощи и фрукты, традиционно востребованные на российском потребительском рынке, доставлять стало сложнее и дороже. В последние годы, благодаря реализации ряда государственных программ, в Крыму появились новые комплексы длительного хранения этой продукции и предприятия по ее переработке, так что в целом положение крымских сельхозпроизводителей несколько легче, чем было, например, до открытия Крымского моста, но тем не менее сокращение сбыта ощущается.

При этом бизнес снова, как и в период пандемии, получает серьезную помощь от государства, как в форме прямой поддержки оказавшихся в тяжелом положении отраслей, так и в виде увеличения объемов госзакупок.

Сейчас крымское отделение «Опоры России» тесно взаимодействует с представителями бизнеса в новых регионах, оказывает помощь живущим и работающим там коллегам в скорейшей интеграции в российское правовое поле и систему экономических связей, в прохождении того пути, который когда-то прошли крымские предприниматели.

Мы убеждены, что текущие сложности преодолимы, а серьезная ответственность за стабильную работу своих предприятий, за сохранение прочного экономического фундамента нашего государства дает нам мощный импульс к поиску новых решений по преодолению этих сложностей.

G: Как развивается сфера туризма в Крыму? Насколько мне известно, для предприятий курортной сферы на полуострове предусмотрен ряд преференций. Выходит ли курортный бизнес из тени? Что этому препятствует?

С. Л.: Несмотря на объективные сложности, которые переживает сейчас туристическая отрасль Крыма, и власть, и бизнес уверены, что Крым как был, так и останется одним из самых привлекательных для туризма регионов России. Все долгосрочные программы развития туристического потенциала Крыма реализуются в полном объеме. В первую очередь это инфраструктурные проекты: сооружение комфортных подъездных путей к курортным городам и поселкам, реконструкция парков, скверов, набережных, реставрация объектов исторического и культурного наследия, развитие существующих и создание новых точек притяжения и экскурсионных объектов.

Благодаря этому бизнес продолжает инвестировать в строительство и модернизацию гостиниц и пансионатов, тем более что на такие инвестпроекты распространяется программа льготного кредитования по ставке от 3 до 5% годовых Министерства экономического развития РФ.

В текущем году на единовременные выплаты субъектам туриндустрии Крыма и Севастополя в размере четырех МРОТ на каждого сотрудника из федерального бюджета выделено более 2,5 млрд руб. Аналогичные выплаты производились и в прошлом году, что позволило сохранить 80% рабочих мест в отрасли. Понятно, что данная мера поддержки распространяется только на тех представителей турбизнеса, которые работают легально, что побуждает их коллег, которые ранее предпочитали работать в тени, также легализовывать свой бизнес.

Таким образом, сохранение кадров, наращивание номерного фонда, развитие транспортной, экскурсионной и досуговой инфраструктуры создают условия для быстрого восстановления турпотока после нормализации транспортного сообщения, закладывают базу для его дальнейшего роста и новых рекордов по количеству отдохнувших в Крыму за год.

G: В идеале Крым мог бы стать своего рода «кремниевой долиной» России: теплый климат, красивая природа, море. Отмечаете ли вы приток представителей IT-отрасли на полуостров? Что необходимо предпринять, чтобы заполучить в резиденты какую-то часть IT-сообщества?

С. Л.: Еще в период коронавирусных ограничений многие сотрудники IT-отрасли выбирали Крым в качестве комфортного места для жизни и работы в условиях самоизоляции. Но это могли себе позволить лишь те специалисты, работодатели которых находились в России. По мере развития отечественной IT-отрасли, увеличения числа специалистов, не связанных какими-либо обязательствами с зарубежными компаниями, популярность Крыма в IT-сообществе будет неизбежно расти, и перспектива открытия крупных офисов российских IT-компаний в Крыму в обозримом будущем представляется вполне реальной.

Беседовал Дмитрий Михеенко

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