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Коммерсантъ FM
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Россия призвала ФРГ и еще три страны пересмотреть запросы по «Северным потокам»

Генеральная прокуратура России обратилась к компетентным органам Германии, Дании, Швеции и Швейцарии с призывом пересмотреть 13 из 15 отказов на запросы о правовой помощи в расследовании взрывов на «Северных потоках».

Утечка газа после подрыва «Северных потоков» 26 сентября 2022 года. Фотография сделана 27 сентября 2022 года

Утечка газа после подрыва «Северных потоков» 26 сентября 2022 года. Фотография сделана 27 сентября 2022 года

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / REUTERS, Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix//REUTERS

Утечка газа после подрыва «Северных потоков» 26 сентября 2022 года. Фотография сделана 27 сентября 2022 года

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / REUTERS, Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix//REUTERS

Как сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства, запросы были направлены в октябре 2022 года, но по ним пришел отказ со ссылкой на пункт b статьи 2 Конвенции о правовой взаимопомощи по уголовным делам.

В этой статье говорится, что запрашиваемая сторона может ответить отказом, если считает, что выполнение просьбы может нанести ущерб суверенитету и безопасности государства.

В августе и сентябре Генпрокуратура России направила в компетентные органы четырех стран письма, в которых сообщила о несогласии с отказом и призывала их пересмотреть.

В своих просьбах надзорное ведомство апеллировало к требованиям Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

В сообщении пресс-службы Генпрокуратуры отмечается, что в октябре 2022 года аналогичный запрос был направлен в компетентные органы Финляндии, но ответа от них до сих пор не было.

Нитки газопровода «Северный поток» и «Северный поток-2» (не был введен в эксплуатацию) тянутся по дну Балтийского моря из России в Германию. 26 сентября 2022 года в море произошло несколько взрывов, повредивших обе нитки. После этого прокачка газа по трубопроводу была остановлена. Независимое расследование проводят Германия, Дания, Швеция и Россия. В РФ дело расследуется по статье о международном терроризме (ч. 1 ст. 361 УК).

Петр Бузлаев

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