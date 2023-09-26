Россия призвала ФРГ и еще три страны пересмотреть запросы по «Северным потокам»

Генеральная прокуратура России обратилась к компетентным органам Германии, Дании, Швеции и Швейцарии с призывом пересмотреть 13 из 15 отказов на запросы о правовой помощи в расследовании взрывов на «Северных потоках».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Утечка газа после подрыва «Северных потоков» 26 сентября 2022 года. Фотография сделана 27 сентября 2022 года

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / REUTERS, Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix//REUTERS Утечка газа после подрыва «Северных потоков» 26 сентября 2022 года. Фотография сделана 27 сентября 2022 года

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / REUTERS, Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix//REUTERS

Как сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства, запросы были направлены в октябре 2022 года, но по ним пришел отказ со ссылкой на пункт b статьи 2 Конвенции о правовой взаимопомощи по уголовным делам.

В этой статье говорится, что запрашиваемая сторона может ответить отказом, если считает, что выполнение просьбы может нанести ущерб суверенитету и безопасности государства.

В августе и сентябре Генпрокуратура России направила в компетентные органы четырех стран письма, в которых сообщила о несогласии с отказом и призывала их пересмотреть.

В своих просьбах надзорное ведомство апеллировало к требованиям Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

В сообщении пресс-службы Генпрокуратуры отмечается, что в октябре 2022 года аналогичный запрос был направлен в компетентные органы Финляндии, но ответа от них до сих пор не было.

Нитки газопровода «Северный поток» и «Северный поток-2» (не был введен в эксплуатацию) тянутся по дну Балтийского моря из России в Германию. 26 сентября 2022 года в море произошло несколько взрывов, повредивших обе нитки. После этого прокачка газа по трубопроводу была остановлена. Независимое расследование проводят Германия, Дания, Швеция и Россия. В РФ дело расследуется по статье о международном терроризме (ч. 1 ст. 361 УК).

Петр Бузлаев