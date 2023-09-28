На пути деления

Население все активнее включается в процесс перехода на раздельный сбор бытовых отходов, хотя цель реформы по обращению с отходами — добиться стопроцентной переработки к 2030 году — кажется пока весьма далекой. Еще дальше от реализации на практике принципов устойчивого развития находится сфера утилизации промышленных отходов, но производственный бизнес ждет позитивных преобразований и в этом направлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сегодня в России сортируется 50% отходов и только 12% утилизируется

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Сегодня в России сортируется 50% отходов и только 12% утилизируется

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным федерального правительства, сегодня в России сортируется 50% отходов и только 12% утилизируется. При этом ежегодный объем накопления отходов в стране составляет 50–60 млн тонн в год.

Ситуация в агломерации

За период с января по июль 2023 года оператором реформы по обращению с отходами в Северной столице — Невским экологическим оператором (НЭО) — было собрано 11,1 млн куб. м твердых коммунальных отходов (ТКО). За аналогичный период 2022 года было собрано 9,5 млн куб. м. Подобные цифры могут говорить о двух тенденциях. Во-первых, в прошлом году, несмотря на проведение реформы и переход на новый формат обслуживания, в городе все еще работало достаточное количество так называемых серых компаний, которые незаконно занимались вывозом отходов и, соответственно, эти объемы не были учтены в статистике НЭО.

Вторая возможная причина увеличения показателей — естественное увеличение количества производимых горожанами отходов: петербуржцы в буквальном смысле стали выбрасывать больше. «На данный момент трудно однозначно сказать, в чем конкретно заключается причина увеличения объемов, подобные выводы будут сделано позднее, по результатам полного года и полной статистики»,— заявили в НЭО.

Регулярно на линию выходит в среднем от 406 до 449 единиц техники Невского экологического оператора. Примерно 70% используемых мусоровозов имеет пресс. В зависимости от модели, года выпуска коэффициент прессования составляет от 5 до 8. Оставшиеся 30% — это техника, оборудованная специальными манипуляторами для работы с контейнерами различной конфигурации, например, контейнерами для крупногабаритного мусора.

В рамках проводимой реформы в Ленинградской области региональный оператор — «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» (УК ООЛО) — построил в первом полугодии 2023 года 108 контейнерных площадок на территории 20 муниципальных образований. Также за этот год компания заключила более 2,1 тыс. новых договоров на сооружение 359 площадок в городе Волосово, в Лужском районе, Мурино, Буграх, Девяткино, Сертолово, Кузьмолово, Кудрово, Янино, Энколово, Шлиссельбурге, а также в деревне Низино Ломоносовского района.

Статус проектов КПО

Как известно, в задачи региональных операторов входит выполнение инвестиционных проектов по созданию комплексов переработки отходов (КПО). В активной стадии реализации сейчас находится проект УК ООЛО — комплекс «Кингисепп». Завершено проектирование КПО, проведены общественные слушания, получено положительное заключение государственной экологической экспертизы, Главгосэкспертизы, получено разрешение на строительство. Компания приступила к строительству в сентябре 2022 года, планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию — конец второго квартала 2024 года.

В другом проекте областного оператора — КПО «Рахья» — сегодня завершено проектирование, проведены общественные слушания, документы находятся в стадии подачи на государственную экологическую экспертизу. Окончание строительства и сдача в эксплуатацию намечены на конец второго квартала 2025 года.

Невский экологический оператор планирует строительство пяти КПО: двух в Санкт-Петербурге и трех в Ленинградской области. В декабре 2022 года состоялся пуск оборудования первой очереди КПО «Волхонка». На данный момент на комплексе осуществляются пусконаладочные работы по тестированию оборудования. Запуск второй очереди предварительно запланирован на конец 2023.

В июле 2023 года начались подготовительные работы по сооружению КПО «Островский» у поселка Подгорное в Выборгском районе Ленобласти. В данный момент оператор ждет получения всей разрешительной документации на строительство, от которой будут зависеть дальнейшие сроки выполнения проекта.

Реализация третьего проекта НЭО КПО «Новоселки» будет продолжена после получения заключения орнитологического исследования, уточняют в компании. На территории участка под четвертое КПО «Юго-Западный» ведутся дополнительные изыскания, призванные, в том числе, оценить возможное влияние намечаемой деятельности на окружающую среду. Окончательное решение о проектировании будет приниматься после анализа результатов изысканий и проведения дополнительных консультаций со всеми заинтересованными сторонами.

Что касается пятого КПО «Дубровка», то в НЭО отмечают, что признание карьера на месте размещения комплекса водным объектом пока не ставит однозначный крест на проекте. Невский экологический оператор совместно с партнерами ведет поиск возможных решений.

Цифры РСО

В двух регионах продолжается внедрение раздельного сбора отходов (РСО). Так, в Ленинградской области на 1 июля этого года региональный оператор собрал более 14,2 тыс. куб. м, в то время как за весь прошлый год сбор составил 23,6 тыс. куб. м. Это, произошло, конечно, в первую очередь за счет увеличения количества площадок под РСО, тем не менее можно говорить, что жителей привлекает данный проект, объясняют в УК ООЛО: «Вовлеченность жителей с каждым месяцем увеличивается. Это выражается в росте объемов вывозимых фракций и числа запросов от жителей и управляющих компаний многоквартирных домов в адрес регионального оператора на предмет рассмотрения возможности установки специализированных емкостей в своих дворах».

В Петербурге контейнеры для РСО установлены во всех районах города, их количество достигло 8,4 тыс. По итогам семи месяцев года в городе собрано и передано на обработку 4,8 тыс. тонн вторичных ресурсов. В НЭО также подтверждают заинтересованность населения в расширении практики раздельного сбора. По подсчетам оператора, в настоящее время РСО занято примерно 18% населения.

Промышленность в стороне

Реформа по обращению с отходами действует уже четыре года, но ее преобразования пока направлены в основном на упорядочивание сферы твердых бытовых отходов (ТБО). Между тем объемы накопления промышленных отходов в России намного больше, чем ТБО. О необходимости расширения подходов к выполнению реформы говорит ее куратор, заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

Самую большую долю в общем объеме занимают отходы от деятельности, связанной с добычей полезных ископаемых. По мнению госпожи Абрамченко, конечная цель реформы — обеспечить комплексный подход по обращению со всеми видами отходов.

Эту точку зрения разделяют представители бизнеса. Главный инженер завода «Роквул-Север» Дмитрий Зудов считает, что и в случае с ТБО, и в отношении производственных и строительных отходов важно изменить сознание людей. И если для внедрения РСО в сферу обращения с коммунальными отходами государство организовывает места для отдельного сбора пластика, стекла и металла, проводит просветительскую работу с гражданами, аналогичным образом федеральным властям следует поступать и в вопросах развития РСО в промышленной сфере. «На строительных объектах осуществлять раздельный сбор физически сложнее, потому что надо выделить дополнительное место для хранения отходов, организовать логистику до ближайшего перерабатывающего предприятия, нести дополнительные транспортные расходы. У бизнеса тут же возникает вопрос: кто за это будет платить»,— поясняет господин Зудов.

Первое решение, которое напрашивается, продолжает представитель завода «Роквул Север»,— создание специализированных операторов, которые будут собирать отходы, например, с локальных строек (стекло, пластик, тепло- и гидроизоляционные материалы) и сортировать их в одном месте. «Второе решение, которое можно рассматривать на федеральном уровне,— субсидирование транспортных расходов по доставке с объекта производства побочного продукта на перерабатывающий завод»,— делится позицией производственного бизнеса господин Зудов.

Как рассказали в УК ООЛО, с августа этого года региональный оператор РСО стал практиковать внедрение раздельный сбор и среди юридических лиц, выступающих с инициативой начать сотрудничество в этом направлении. Пилотный проект запускается во Всеволожске, Мурино, Кудрово, Девяткино и Сосновом Бору. Если программа покажет положительные результаты, они будут масштабированы УК ООЛО.

Александра Тен