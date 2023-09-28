Медицина развивает вектор диагностики

Динамическое изменение вектора развития медицины на совершенствование диагностики и профилактики заболеваний стало одним из главных итогов пандемии COVID-19. И хотя в последние полтора года в силу экономических причин развитие этого направления несколько замедлилось, эксперты уверены, что спрос населения на раннюю диагностику и сохранение здоровья продолжит расти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По итогам прошлого года оборот рынка диагностики во всех секторах (ОМС, ДМС, коммерческие платные услуги и ВМП) в России составил более 990 млрд рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ По итогам прошлого года оборот рынка диагностики во всех секторах (ОМС, ДМС, коммерческие платные услуги и ВМП) в России составил более 990 млрд рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Рынок медицинской диагностики характеризуется двумя основными направлениями: лабораторным и инструментальным. Инструментальная диагностика — это мероприятия с использованием специализированной аппаратуры (ЭКГ, УЗИ, МРТ, КТ, рентген). Лабораторная включает различные виды анализов.

Сегодня, по словам экспертов, диагностические обследования в России становятся все более востребованными. Росту рынка способствует совершенствование технической базы. Частные клиники активно инвестируют в закупку диагностического оборудования. Обновлением парка медтехники занимаются и государственные медицинские учреждения. В результате диагностика становится более доступной, а сроки ожидания обследования сокращаются.

«Немалую долю рынка диагностики составляют комплексные обследования. Их популярность связана с особенностями менталитета современного человека. Люди ценят свое время, а благодаря развитию информационных технологий привыкли пользоваться готовыми решениями. Еще один тренд — рост интереса к диагностике со стороны молодежи. Молодые пациенты бережнее относятся к своему здоровью, понимают важность превентивной медицины и в целом, по сравнению с пожилыми пациентами, реже боятся врачей»,— говорит Сусанна Чуприна, заместитель медицинского директора «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге.

Пути развития

Как отмечает Александр Солонин, генеральный директор Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга, по итогам прошлого года оборот рынка диагностики во всех секторах (ОМС, ДМС, коммерческие платные услуги и ВМП) в России составил более 990 млрд рублей. Причем количество приемов, связанных с диагностикой, практически аналогично количеству консультаций врачей и превышает в РФ 400 млн ежегодно. «Основные тенденции рынка связаны с развитием новых технологий и расширением спектра диагностических услуг. Помимо роста количества исследований в амбулаторно-поликлиническом звене непосредственно в клиниках, ежегодно наблюдается рост мониторинга с помощью носимых гаджетов и цифрового сопровождения пациентов»,— поясняет он.

«Так, например, в 2020–2023 годах резко вырос спрос на диагностическое оборудование (МРТ, лабораторное оборудование, рентгеновское оборудование, УЗИ), медицинское оборудование (ИВЛ, кислородные аппараты), а также расходные материалы (СИЗы, диагностические тест-системы). А ограниченность доступа к плановой медицинской помощи в 2020–2022 годах привела к повышению спроса у населения на дистанционные измерительные приборы (пульсоксиметр, бесконтактный термометр, холтеровские мониторы с контролем АД), а также цифровые гаджеты с возможностью замера параметров тела»,— добавляет Максим Чернин, председатель совета директоров МК «Доктор рядом».

По словам госпожи Чуприной, в целом медицинская диагностика становится все более персонализированной. «Одно из активно развивающихся направлений — популяризация генетических тестов, так как генетическая предрасположенность влияет на вероятность развития самых разных заболеваний. Второе интересное направление касается внедрения в диагностику искусственного интеллекта»,— делится она.

По словам господина Солонина, за последние пять лет объем инвестиций в искусственный интеллект (ИИ), который используют при расшифровке диагностических результатов, резко увеличился, а, по данным зарубежных экспертов, ИИ может улучшить результаты диагностики и лечения пациентов на 30–40% при снижении затрат до 50%.

В данный момент, по мнению экспертов, российский рынок медицинской диагностики переживает метаморфозы, спровоцированные геополитической и экономической ситуацией, а также резко сократившимися поставками европейского и американского медицинского оборудования.

«В настоящее время в России преобладает диагностическое оборудование импортного производства. В 2020–2022 годах доля оборудования для диагностики, произведенного в России, не превышала 20% (включая локализованные производства)»,— обращает внимание господин Чернин.

При этом, по словам Давида Биченова, главного врача «Гемотеста», медицинским учреждениям все же удалось перестроить работу с поставщиками, найти новых партнеров и не допустить дефицита анализаторов и диагностического оборудования в лабораториях и больницах. «Кроме того, вынужденные изменения стимулируют разработку и производство отечественного медоборудования. Думаю, в ближайшей перспективе мы увидим, что больницы будут массово оснащаться современными отечественными аппаратами УЗИ, КТ и МРТ»,— отмечает эксперт.

Не только оборудование

Российские разработки могут быть внедрены не только в оборудовании. Так, например, недавно петербургские ученые разработали технологию исследования микробиоты человека, позволяющую с точностью до 95% выявить риск развития сахарного диабета II типа, ожирения, рассеянного склероза, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, депрессии и хронического стресса. Алгоритм исследования «Новабиом» создан выпускниками Университета ИТМО и основан на технологиях машинного обучения и big data, анализирующих совокупность бактерий кишечника.

Идентификация состава бактерий ЖКТ производится методом 16S рРНК секвенирования — передового метода расшифровки ДНК микроорганизмов, позволяющего распознавать более 5 тыс. таксонов патогенных, нежелательных, полезных и других видов бактерий. Алгоритмы обрабатывают результаты секвенирования на основе 28 тыс. корреляций между составом микробиоты и показателями здоровья человека, одновременно учитывая множество факторов (пол, возраст, образ жизни, пищевые привычки, прием лекарств). Методы машинного обучения «Новабиом» позволяют не только спрогнозировать риск возможного появления заболевания, но и подобрать индивидуальные рекомендации для корректировки состава микробиоты и снижения этого риска.

«Ежегодно в мире появляется все больше препаратов, устраняющих симптомы заболеваний, но не причину их возникновения. Люди годами пьют таблетки и не получают ожидаемых результатов. А причина может быть в нарушении бактериального состава микробиоты ЖКТ, нивелирующего терапевтический эффект от приема лекарств, витаминов или нужных организму микроэлементов. Наше исследование может помочь восстановить микрофлору кишечника после антибиотикотерапии и даже облегчить диагностику сложных заболеваний. Течение этих заболеваний долгое время происходит бессимптомно, и человек попросту не знает, что болен. Но терапия на ранних стадиях может существенно сократить темпы развития недуга, облегчить состояние, улучшить качество и продолжительность жизни. Зачастую коррекция одной или нескольких видов бактерий может кардинально улучшить результативность терапевтических мероприятий. Эффективность нашего метода основана на более чем 35 тыс. данных научных и клинических исследований, в том числе ведущих зарубежных институтов. На сегодняшний день это самый точный метод исследования микробиоты»,— рассказал Александр Улесов, генеральный директор компании «Новабиом».

Ближайшие перспективы

Пандемия COVID-19, увеличение расходов на здравоохранение, техническое обновление сферы и тренд на здоровый образ жизни способствуют дальнейшему развитию рынка медицинской диагностики. В целом, по мнению экспертов, медицина во всем мире в ближайшие десятилетия сконцентрируется на проблеме выявления и лечения сердечно-сосудистых, онкологических и респираторных заболеваний.

«Мировой опыт уже демонстрирует бурное развитие цифровой диагностики. Аналоговая аппаратура с размытыми и нечеткими снимками уходит в прошлое. Появляются все более точные аппараты УЗИ, КТ и МРТ, растет их разрешительная способность. Это позволяет специалистам находить малейшие изменения в работе организма, диагностировать заболевания на самых ранних стадиях, что повышает шанс пациентов на полное излечение»,— указывает господин Биченов.

При этом, по словам Дениса Дегтерева, заведующего отделением эндоскопии сети клиник «Скандинавия», рынок движется к концентрации диагностики в центрах экспертизы, где соединяются специалисты, высокотехнологичное оборудование и расходные материалы и пациенты с определенной патологией. «Сейчас неправильно предлагать пациенту какую-то одну методику, которая есть в диагностическом центре, необходимо обеспечить весь спектр необходимых услуг, чтобы добиться максимального результата»,— поясняет он.

Кроме этого, по словам эксперта, в перспективе будет увеличиваться разрыв в уровне технологической оснащенности, подготовленности специалистов и в уровне цен на услуги между ведущими центрами диагностики и всеми остальными. Конкуренцию частным компаниям будут составлять госучреждения, так как оснащение их уже лучше, чем могут себе позволить небольшие компании, а специалисты имеют возможность набирать опыт за счет большого потока пациентов и мультидисциплинарного подхода.

В целом, по мнению госпожи Чуприной, диагностика в ближайшие годы будет становиться все более доступной, быстрой и дешевой. Конкурируя за пациента, частные клиники и государственные медицинские учреждения будут уделять все больше внимания расширению парка диагностического оборудования. Внедрение ИИ и других технологий ускорит прохождение обследований для пациентов и позволит клиникам оптимизировать расход ресурсов. Приоритетным направлением при этом останутся комплексные обследования, которые станут еще более персонализированными под каждого пациента.

Антонина Егорова