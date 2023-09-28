Восстановить историческую ценность

Особняк Половцова — памятник федерального значения, в котором с 1934 года располагалось Ленинградское отделение Союза архитекторов РСФСР, а ныне Санкт-Петербургский союз архитекторов,— в ближайшие годы может обрести свой исторический вид. В 2018 году здесь произошел пожар, в результате которого пострадали Ореховая гостиная и тамбур второго этажа. В ближайшем будущем планируется отреставрировать гостиную при участии Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге. По оценке экспертов, работы по восстановлению утраченного интерьера займут около двух лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание, пережившее смену нескольких архитектурных стилей, завораживает роскошью внутреннего убранства, интерьерами с обилием шелка, золота, дерева и мрамора

Фото: «Открытый город» (ВООПиК), Союз Архитекторов Санкт-Петербурга Здание, пережившее смену нескольких архитектурных стилей, завораживает роскошью внутреннего убранства, интерьерами с обилием шелка, золота, дерева и мрамора

Фото: «Открытый город» (ВООПиК), Союз Архитекторов Санкт-Петербурга

Особняк А. А. Половцова, расположенный на Большой Морской, 52,— одно из красивейших зданий Петербурга, построенное в середине XIX века. Над его обликом — внешним и внутренним — трудилась плеяда выдающихся зодчих, среди которых Александр Пель, Николай Брюллов, Карл Шмидт и Максимилиан Месмахер. По словам Никиты Явейна, руководителя архитектурного бюро «Студия 44», особняк до последнего времени оставался одним из немногих примеров полностью сохранившихся интерьеров старинного Петербурга, где в течение многих лет проводились только реставрационные работы.

Здание, пережившее смену нескольких архитектурных стилей, завораживает роскошью внутреннего убранства, интерьерами с обилием шелка, золота, дерева и мрамора, которыми оно обязано своим владельцам: русскому промышленнику, государственному и общественному деятелю Александру Александровичу Половцову и его семье.

Исторические вехи

Первые упоминания о владельцах участка, на котором сегодня располагается особняк, датируются 1762 годом. Французский купец Еган Даниэль Винтер приобрел землю у поручика Марка Васильева и построил на этом месте первый каменный дом. Позднее здание не раз перестраивалось и меняло владельцев.

В 1864 году барон Штиглиц выкупил его у своего друга князя Сергея Гагарина-младшего для своей воспитанницы. В семье Александра Людвиговича не было собственных детей, и супруги стали опекунами внебрачной дочери великого князя Михаила Павловича Романова — Надежды Михайловны. В 1861 году девушка вышла замуж за Александра Половцова, который, кроме всего прочего, был знатоком искусства, коллекционером и меценатом.

История реноваций

Особняк, в котором разместилась семья Надежды Михайловны, был двухэтажный, с великолепными интерьерами. Внизу располагались жилые комнаты, столовая и кухня, наверху — парадные залы. В дальнейшем именно ее супруг выступил инициатором серьезной реновации, затронувшей как внешний, так и внутренний облик здания. Одной из причин стало желание Александра Половцова разместить здесь довольно объемную коллекцию картин и скульптур.

Для перестройки особняка хозяева пригласили архитектора Карла Шмидта, по проекту которого фасады здания переоформили в стиле неоренессанс и облицевали розовым тивдийским мрамором. Реконструкцию внутреннего убранства поручили другому зодчему — Николаю Брюллову, который, зная об увлечении владельца особняка, принял решение главный акцент сделать на гобеленах из его коллекции.

Позднее большой вклад в преобразование внешнего вида и интерьеров здания внес еще один знаменитый архитектор — Максимилиан Месмахер. Он работал над проектами реконструкции вестибюля, парадной лестницы, гостевых парадных залов второго этажа и парадной галереи, а также фасадов, выходящих на набережную Мойки и во двор. Кроме того, по инициативе Месмахера с западной стороны здания возвели двухэтажный флигель.

Культурная Мекка

К концу XIX века особняк Половцова по праву снискал славу одного из центров светской жизни столицы. Здесь проходили первые собрания Императорского российского исторического общества, одним из основателей которого являлся Александр Александрович. Его удостаивали посещением не только представители аристократии, чиновники, но и члены императорской фамилии. Император Александр III не раз бывал в особняке Половцова и играл в бильярд за столом, установленным в кабинете хозяина дома. В 1916 году гостями особняка, который перешел по наследству к старшей дочери Половцова — княгине Анне Оболенской,— были поэты Николай Клюев и Сергей Есенин.

Позднее — в 1934 году — особняк был передан Ленинградскому отделению Союза архитекторов РСФСР и получил название Дом архитектора. Это помогло на долгие годы сохранить в неприкосновенности его исторические интерьеры.

В советский период Дом архитектора также находился в центре внимания творческой интеллигенции города. Здесь часто бывал один из первых членов Ленинградского отделения Союза архитекторов Казимир Малевич, а также скульптор Михаил Аникушин, композитор Андрей Петров, дирижер Юрий Темирканов, писатель Даниил Гранин и другие. Помимо профессиональных мероприятий для архитекторов, в особняке нередко проводили творческие вечера, концерты, детские утренники и новогодние елки.

Ореховая гостиная

Среди уникальных парадных залов особняка, созданных знаменитыми архитекторами, своим художественным оформлением выделяется Ореховая гостиная, отделкой которой занимался Максимилиан Месмахер. Этот зал был семейной столовой во времена Половцовых, а в XX веке многие знали его как ресторан Дома архитектора.

B 2012 году в особняке начались масштабные плановые реставрационные работы. В течение шести лет в здании отреставрировали несколько интерьеров, укрепили фундамент, отремонтировали кровлю и восстановили остекление крыши. Но в мае 2018-го в Ореховой гостиной произошел пожар. Убранство зала, хоть и не было полностью утрачено, но сильно пострадало. Сохранились лишь отдельные элементы и фрагменты.

По словам Владимира Григорьева, президента Санкт-Петербургского союза архитекторов, в результате пожара были сильно повреждены деревянная отделка потолка, дверь и панно из тисненой кордовской кожи, располагавшиеся по периметру. Также нуждаются в ремонте и реставрации деревянная отделка стен и мраморный пол. Работы по плановой реставрации особняка были остановлены до момента ликвидации последствий инцидента.

В августе 2023 года Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге (СВОИК) сообщил о своем решении помочь с финансированием восстановления Ореховой гостиной. По словам Ильи Козлова, директора фонда СВОИК, помимо очевидного желания принять участие в сохранении важнейшего элемента объекта культурного наследия Петербурга, финансирование реставрации Ореховой гостиной представляет для организации и профессиональный интерес. «Ореховая гостиная — это второй проект, в рамках которого мы сталкиваемся с работами Максимилиана Месмахера. Уже не первый год фонд занимается проектами Смольного собора, одним из которых является воссоздание утраченного иконостаса авторства этого великого архитектора»,— поясняет он.

Эксперты считают реставрацию Ореховой гостиной особняка Половцова важным шагом в масштабах Северной столицы. «Гостиная — неотъемлемая часть парадных помещений здания и обладает высокой художественной ценностью. А сам особняк востребован у жителей города и туристов как один из немногих камерных особняков с сохранившимися интерьерами и богатой историей»,— отмечает Владимир Григорьев.

«Крайне обидно, когда в таком здании в первозданном виде сохранились практически все интерьеры, но при этом один объект оказался практически утрачен. Из-за этого картина впечатлений от уникального памятника архитектуры и искусства может остаться неполной»,— добавляет Никита Явейн.

По данным Санкт-Петербургского союза архитекторов, общий объем средств, который потребуется для восстановления Ореховой гостиной, составляет около 100 млн рублей. В данный момент завершается работа над проектом ее ремонта и реставрации. И в первом квартале 2024 года планируется начать реставрационные работы, которые, по предварительным расчетам, могут занять около двух лет.

Антонина Егорова