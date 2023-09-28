Реинкарнация бренда

Значительная часть производственных иностранных компаний Петербурга и Ленобласти, проданных или переданных новым собственникам, начала работу под новым брендом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Почти незаметно для потребителя произошла продажа российского подразделения финского холдинга Fazer — петербургской компании «Хлебный дом» московскому БКХ «Коломенский»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Почти незаметно для потребителя произошла продажа российского подразделения финского холдинга Fazer — петербургской компании «Хлебный дом» московскому БКХ «Коломенский»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По оценке экспертов, существенная доля производственных компаний, расположенных в Петербурге и Ленинградской области и принадлежавших ранее иностранным собственникам, теперь имеет новый бренд и смогла возобновить выпуск продукции. Хотя есть и компании, которые пока находятся в процессе перезапуска производства.

Несущественный урон

Петербург по итогам 2022 года из-за ухода зарубежных компаний недополучил в бюджет 3,4 млрд рублей. Об этом ранее заявил губернатор города Александр Беглов. По его словам, урон для казны оказался не столь существенным, большинство компаний после смены собственника или названий торговых марок возобновили работу, исправно платят налоги.

Производственный сектор — один из самых ярких примеров смены собственников после начала СВО. Более двух десятков крупных предприятий Петербурга и Ленобласти обрели новых владельцев и продолжают свою работу.

В частности, почти незаметно для потребителя произошла продажа российского подразделения финского холдинга Fazer — петербургской компании «Хлебный дом» московскому БКХ «Коломенский». После сделки столичная компания вышла в СЗФО. По итогам прошлого года, в том числе благодаря новому активу, БКХ «Коломенский» занял первое место в РФ по объему производства хлеба и хлебобулочных изделий. Выручка компании составила 31 млрд рублей, чистая прибыль — 4 млрд.

Еще один финский пищевой холдинг Valio после начала СВО передал свои российские молочные предприятия с головным офисом в Петербурге мясомолочному предприятию «Велкон» из Подмосковья. Продукция теперь выпускается под брендом «Виола». В целом, по заявлению новых владельцев, они быстро перенастроили работу компании и намерены наращивать выпуск продукции.

Достаточно быстро и безболезненно для производства произошла сделка между американским производителем лифтов Otis и российским холдингом S8 Capital. В июле 2022 года была завершена сделка, в январе 2023-го представлена новая торговая марка Meteor Lift. Генеральный директор компании Meteor Lift Игорь Майоров рассказывает, что на петербургском предприятии остались команда и накопленная за годы работы экспертиза, а также унаследованная от Otis система качества. Кроме того, одним из условий сделки было продолжение поставок необходимых оригинальных компонентов и элементов архитектуры лифтов, что позволило компании обеспечить непрерывность производства.

«За год работы под управлением нового собственника завод в Петербурге превысил докризисные объемы производства, выпустив 719 лифтов в июне 2023 года, что на 14% выше среднемесячного объема производства в 2021 году, который составлял 632 единицы. На сегодняшний день мощности завода загружены на 100%. Производственная мощность предприятия в Санкт-Петербурге составляет 10 тыс. лифтов в год. В ближайших планах компании — увеличить производственные мощности до 15 тыс. лифтов в год»,— сообщил господин Майоров.

Между тем некоторые иностранные компании только нашли своего покупателя. В частности, в конце августа голландская пивоваренная компания Heineken, в том числе имевшая завод в Петербурге, сообщила о продаже своих российских активов за сумму в €1. Покупателем стал российский производитель бытовой химии Arnest Group. Вероятно, в ближайшее время немецкий завод Bosch официально отойдет китайскому производителю бытовой техники и электроники Hisense. Ранее сообщалось о заинтересованности сторон в сделке.

Наглядный срез

Ситуация в автомобильной отрасли наиболее наглядно демонстрирует, что где-то новый собственник уже занялся выпуском продукции, другой новый собственник планирует перезапустить производство, а в третьем случае — покупателя еще только ищут.

Так, в настоящее время было перезапущено производство на автозаводе Nissan. Весной 2022 года он был остановлен, в октябре 2022 года перешел в госсобственность и чуть позже передан АвтоВАЗу. С июня 2023-го на петербургском предприятии выпускают Lada X-cross 5. Предполагается, что до конца года на заводе будет выпущено до 10 тыс. автомобилей классов С и D. Планируется поэтапная локализация производства с задействованием поставщиков компонентов, расположенных в том числе в Петербурге и Ленобласти.

Весной этого года петербургский автозавод Toyota перешел в управление концерну «Алмаз-Антей». Оборонщики намерены наладить на бывшей площадке японского автопрома производство грузовиков и электрокроссоверов. Правда, предполагается, что произойдет это не ранее 2026 года.

Пока открытой остается судьба предприятия «Хендэ Мотор Мануфактуринг». Чиновники Минпромторга пока продолжают искать и оценивать предполагаемых покупателей. Никаких финальных решений пока не принято. В настоящее время известно о двух претендентах на актив иностранной компании. Первый — «Автотор» из Калининграда, который планирует выпуск на заводе двигателей внутреннего сгорания нового поколения и автомобилей на платформе последовательного гибрида. Другим претендентом считается дилерский холдинг «Авилон». Компания уже приобрела автозавод Volkswagen в Калуге.

Адаптироваться к новым условиям

В прошлом году мы столкнулись с серьезными вызовами, связанными с санкционными ограничениями и уходом иностранных компаний с российского рынка, отмечает президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Владимир Катенев. Все это оказало существенное влияние на внешнеэкономическую деятельность региона. Однако сегодня с уверенностью можно говорить о том, что большая часть производств Санкт-Петербурга и Ленобласти смогла адаптироваться к новым условиям благодаря переходу на отечественные технологии и комплектующие, программе параллельного импорта, государственным мерам поддержки, а также способности быстро реагировать на новые возможности и занимать освободившиеся ниши.

«В 2023 году по-прежнему сохраняется основной тренд на импортозамещение и технологический суверенитет без ущерба для экономики. Иностранные компании, ушедшие с рынка, передали свои активы российскому бизнесу и перезапустили свою деятельность. Так, по данным администрации Ленобласти, на 1 августа 2023 года из 100% компаний с участием иностранного капитала, расположенных на территории области, 80% уже перезапустили конвейеры и возобновили работу. Стоит отметить, что ключевые предприятия города находятся в активном поиске или уже нашли новых поставщиков сырья и комплектующих, выстраивают новые логистические связи, пробуют выйти на новые рынки»,— подчеркнул президент СПб ТПП.

Схожие выводы делает и председатель петербургского отделения «Деловой России» Дмитрий Панов: «Если весь прошлый год мы говорили о том, какие иностранные компании уходят из России, какие сложности экономике региона и страны это принесет, а также какими способами мы сможем это восполнить, то этот год посвящен буквально ежедневным новостям о выкупе российскими инвесторами ушедших компаний или об открытии новых собственных, еще более современных импортозамещающих производств. В целом для Петербурга уход зарубежных компаний практически не повлиял на городскую экономику: об этом говорят цифры итогов исполнения бюджета Санкт-Петербурга в 2022 году. При этом наиболее чувствительным для экономики города сектором стал автокластер, выручка которого до событий 2022 года составляла более 600 млрд рублей в год».

Господин Панов констатирует, что по большинству остальных секторов экономики (фармацевтика, пищевое производство, машиностроение, химия, косметика, логистика, транспорт, IT, строительство) либо были найдены новые собственники предприятий, осуществившие перезапуск деятельности, либо сформированы новые цепочки поставок, в том числе из «дружественных» стран, либо были построены новые производственные мощности как в Петербурге, так и в других регионах страны.

Артем Алданов