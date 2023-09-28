Социальное строительство: норма жизни

В 2023 году Санкт-Петербург установил федеральный рекорд по количеству открытых школ. 22 из них заработали 1 сентября, еще две открылись раньше. Business Guide посетил некоторые новые учреждения и выяснил, какой подход применяется сегодня в социальном строительстве и без чего уже невозможно представить современную школу.

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Согласно последней редакции адресной программы обеспечения объектами социальной инфраструктуры, до 2028 года в Санкт-Петербурге необходимо построить 327 таких объектов: 155 детских садов, 101 школу, 48 объектов здравоохранения и 23 пожарных депо. Программа формируется на основании данных об уровне обеспеченности населения города соцобъектами и прогнозов в их потребности.

Положительная динамика

По данным Смольного, 17 из 22 открытых в этом году школ построены с нуля. Еще пять прошли капитальный ремонт или реконструкцию. Две школы были готовы к встрече учеников в первой половине года. Еще три, как сообщает комитет по строительству Санкт-Петербурга, строители сдадут до конца декабря. В общей сложности в этом году школы Северной столицы пополнятся более чем на 20 тыс. новых мест.

Районные показатели

В Адмиралтейском районе открылась школа № 564 на улице Малой Митрофаньевской, 5. В Выборгском районе начали работу четыре школы: две в поселке Парголово и (школы №№ 475, 142), одна на Большом Сампсониевском проспекте, 67 (школа № 104), и одна на улице Болотной, 6 (школа № 74).

Две школы встретили учеников в Колпинском районе: Центр образования № 170 на Адмиралтейской улице, 6, и школа № 455 на Тверской улице,13. В муниципальном образовании Полюстрово Красногвардейского района заработала школа № 478 на аллее Евгения Шварца, 17. А в Красносельском районе двери распахнула школа № 247 на проспекте Маршала Жукова, 43.

В Кронштадтском районе открылась школа № 425 на Андреевской улице, 7. В Московском районе 1 сентября два новых учреждения среднего образования встречали учеников: школа № 362 на проспекте Космонавтов, 104, и № 376 на Идрицкой улице, 5. Список СОШ Невского района пополнили школы №№ 691 и 717 на Дальневосточном проспекте, 8 и 29.

В Петроградском районе открылись СОШ №№ 99 и 85 на Петровском проспекте, 11, и Мичуринской улице, 3. Юные жители Приморского района смогут теперь посещать школы №№ 199 и 55 на улице Оптиков, 45, и Глухарской улице, 28, в Коломягах. В активно развивающемся Пушкинском районе открылось три школы: №№ 93 и 530 в Шушарах на Окуловской улице, 21, и Образцовой улице, 7, и еще одна в жилом микрорайоне Славянка на Колпинском шоссе, 8. Во Фрунзенском районе на Лиговском проспекте, 241, двери распахнула СОШ № 359.

Официальный визит

Одну из новых школ в День знаний посетил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Новый корпус школы № 478 на 1000 школьников в микрорайоне Новая Охта Красногвардейского района был построен в сжатые сроки. Общая площадь здания 2,31 тыс. кв. м, оно состоит из четырех блоков разной этажности, соединенных между собой теплыми переходами. Учебное заведение рассчитано на 16 младших классов (с первого по четвертый) по 25 человек, 20 классов средней школы (с пятого по девятый) и четыре старших класса (десятый и одиннадцатый). Начальная школа имеет обособленный вход со своим вестибюлем и гардеробом.

Кроме учебных классов, здание располагает спортивным и хореографическим залами, компьютерными классами, учебными мастерскими для занятий по слесарному и столярному делу, швейной, а также классом кулинарии. Предусмотрены медицинский и пищевой блоки, обеденный зал, актовый и читальный залы, а также библиотека с книгохранилищем.

Для занятий спортом оборудованы два бассейна и спортивно-тренировочные помещения. На пришкольной территории обустроена спортивно-тренировочная зона, включающая две площадки для мини-футбола и волейбола, а также две круговые беговые дорожки.

Поздравив учеников и учителей с Днем знаний и началом учебного года в новом здании, губернатор подчеркнул, что школа в Новой Охте — хороший пример работы города по ликвидации дисбаланса между жилой и социальной застройкой. «Мы не снижаем темпы в данном направлении и уже через два года выйдем на уровень планового строительства учреждений дошкольного и среднего образования»,— отметил господин Беглов.

Глава города передал школе сертификат на приобретение цифрового музыкального оборудования. Первоклассники и выпускники посадили вместе с губернатором кленовую аллею. Первое лицо Петербурга также побеседовал с преподавательским коллективом школы. Всего в учреждении будет работать 73 преподавателя.

Ускоренный подряд

Здание было построено ООО «СУАР-Групп» в рамках исполнения адресной инвестиционной программы (АИП) комитета по строительству с привлечением федеральных средств в рамках национального проекта «Образование». Контракт с подрядчиком стоимостью 2,37 млрд рублей был подписан в июне 2021 года, срок выполнения работ был назначен на конец октября 2023 года. Строители выполнили контракт досрочно.

Новая школа в Колпино

Другой объект компании «СУАР-Групп» был также сдан раньше планируемого по госконтракту срока. В апреле 2021 года подрядчик подписал контракт стоимостью 1,52 млрд рублей на строительство нового здания ГБОУ на Тверской улице, 13, в Колпино. Срок исполнения контракта был запланирован на конец декабря этого года. Но школа встретила учеников и педагогов в День знаний, 1 сентября.

Здание образовательного учреждения рассчитано на 550 учащихся. Объект предназначен для обучения детей начальной школы (восемь классов с первого по четвертый), средней и старшей школы (14 классов для учащихся с пятого по одиннадцатый класс). Кроме учебных помещений, в состав четырехэтажного здания входят административно-хозяйственные помещения, вестибюль с гардеробными, актовый зал, библиотека, медицинский пункт, столовая, комнаты отдыха, кладовые, подсобные, технические помещения.

В школе предусмотрены учебные мастерские и помещения для кружков. Спортивно-оздоровительный блок представлен двумя спортзалами и двумя бассейнами. Рядом со школой находятся площадка для занятий физкультурой, футбольное поле, круговые и прямые беговые дорожки, зона для игры в малый теннис, комбинированная площадка для занятий волейболом и баскетболом, прыжками в высоту, а также места для игр и отдыха раздельно для младших и старших классов.

В устройстве беговых дорожек, площадок для волейбола и баскетбола использовано специальное покрытие из резиновой крошки. Пешеходные дорожки и зоны отдыха оформлены набивным покрытием. Футбольное поле имеет травяное покрытие (спортивный газон). Физкультурно-оздоровительная зона располагается с противоположной стороны от окон основных учебных классов.

С социальным уклоном

Специализируясь на строительстве социальных объектов, «СУАР-Групп» ответственно подходит к выполнению работ, понимая важность таких зданий для жителей города. Созданная в 2015 году, компания прошла развитие от небольшой фирмы, занимающейся всеми видами отделочных работ, эксплуатацией строительной техники, прокладкой инженерных сетей, благоустройством, до крупной организации, выполняющей работы, в том числе в рамках государственного заказа, в качестве генерального подрядчика.

В портфолио выполненных проектов — десятки школ, детских садов, объектов здравоохранения и др. инфраструктуры. Так, в 2022 году ООО «СУАР-Групп» было введено в эксплуатацию здание Инновационного центра в Приморском районе города на площадке «Новоорловская» в особой экономической зоне технико-внедренческого типа (ОЭЗ ТВТ) «Санкт-Петербург». Объект был возведен в максимально сжатые сроки: год и восемь месяцев. Общая площадь центра — 18,6 тыс. кв. м, из них 6 тыс. кв. м отведено под офисные помещения, а 12 тыс. кв. м — под производственные.

В настоящее время якорным резидентом объекта является дочерняя структура ПАО «Газпром нефть» — компания «Газпромнефть — Промышленные инновации». Здесь создается лабораторно-пилотный комплекс по разработке и испытанию новых технологий нефтепереработки.

В надежных руках

Строительство большинства объектов социальной инфраструктуры, появляющихся сегодня на территориях новых жилых комплексов, выполняется девелоперами этих ЖК. К работам в рамках АИП допускаются надежные, проверенные подрядчики. Успешный опыт выполнения госконтрактов обеспечивает портфель «СУАР-Групп» новыми заказами.

В этом году компания заключила контракт с СПбГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» на возведение детской поликлиники на проспекте Маршала Блюхера стоимостью 1,34 млрд рублей. Четырехэтажное здание медицинского учреждения будет рассчитано на 500 посещений в день. Его оборудуют не только кабинетами врачей, но и отделениями различных видов диагностики и лечения. Окончание работ запланировано на конец весны 2025 года.

В рамках еще одного контракта строительная компания «СУАР-Групп» возводит архивный комплекс для Центрального государственного исторического архива и Центрального государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга стоимостью 1,87 млрд рублей. Площадь объекта — 18 тыс. кв. м. Архивный комплекс возведут на Заневском проспекте, участок 1, рядом со станцией метро «Ладожская».

Решение о переезде двух городских архивов в современное здание было принято городским правительством в 2020 году. Проект архивного комплекса был разработан и прошел экспертизу в 2021 году. Помимо архивных помещений, в состав комплекса войдут выставочный зал, конференц-зал, лаборатории для изучения архивных документов. Здание будет построено по монолитной технологии с облицовкой фасадов керамогранитом.

До конца года компания собирается сдать в эксплуатацию еще четыре объекта социальной инфраструктуры.

Василиса Мотова