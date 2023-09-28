Рейтинг крупнейших компаний СЗФО по динамике роста

Методика подготовки рейтинга

Объектом исследования являются компании нефинансовой сферы, зарегистрированные в Северо-Западном федеральном округе и обеспечившие выручку за прошедший год не менее 1 млрд рублей. Исключаются городские и федеральные государственные унитарные предприятия.

Источник базовых показателей — система профессионального анализа рынков и компаний «СПАРК-Интерфакс», основными партнерами которой являются Федеральная налоговая служба и Государственный инфоресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (ресурс БФО), Федеральное казначейство, Верховный суд РФ, Центральный банк, Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и другие, в числе которых министерства и ведомства, ключевые СМИ и сами компании.

Мы исследуем отчетность по Российским стандартам бухгалтерского учета, неконсолидированную. В рейтинге могут встречаться юридические лица, входящие в один холдинг или группу компаний, если каждое из них удовлетворяет входным параметрам.

В выборку включены только фирмы, существующие на рынке не менее трех лет. Компании ранжируются по абсолютному показателю прироста выручки за последние два года. Те организации, выручку которых за 2020 или 2022 год система не показала, не учитываются. Опубликован топ-100.

Показатели рентабельности рассчитаны сотрудниками редакции на базе чистой прибыли компаний за последние три года. При желании читатель может рассчитать рентабельность, опираясь на величины валовой прибыли, также приведенные в таблице. Данные скомпонованы по наименованию показателя, чтобы прослеживалась их динамика из года в год.

Рентабельность реализации — отношение чистой прибыли за период к выручке за период. Данный показатель дает представление о том, какова доля чистой прибыли в каждом рубле выручки компании.

Рентабельность активов — отношение чистой прибыли за период к величине активов на конец периода. Дает представление, сколько рублей чистой прибыли приходится на рубль активов.

Рентабельность собственного капитала — отношение чистой прибыли за период к величине собственного капитала на конец периода. Показывает, сколько рублей чистой прибыли приходится на рубль собственного капитала.

Результаты

В нынешнем топ-100 наиболее динамично растущих финансово компаний СЗФО сохранилось превалирование предприятий, работающих на добывающую, химическую и энергетическую отрасли. Не изменилась и тенденция по наращиванию в рейтинге веса группы «Газпром»: не менее 20% юрлиц в списке входит в семью нефтегазового гиганта, причем с каждым годом все больше строительных. Фиксируем появление в исследовании крупнейших игроков регионального уровня сервисных подразделений группы, таких как корпоративная авиакомпания ООО «Газпром Авиа» (75-е место) и интегратор связи «Газпромнефть Информационно-технологический оператор» (99-е место).

Новых среди топ-100 — около трети (34 компании в ретроспективе трех лет), большая часть из них сосредоточилась во второй половине списка. В первой плоды своей инвестиционной политики демонстрирует ООО «Татнефть-АЗС-Северо-Запад» (29-е место), в последние годы активно конкурирующее с другими монополистами за петербургский рынок розничной торговли топливом: в 2022 году компания нарастила выручку вдвое по сравнению с 2021-м (47,8 млрд рублей против 23,7 млрд; 18,8 млрд в 2020-м). Несмотря на то что ее объемы все еще меньше показателей ООО «Газпром Сеть АЗС» (58-е место), обороты последней в прошедшие пару лет растут менее скачкообразно (73,4 млрд рублей в 2020-м году; 82,8 млрд — в 2021-м и 89,4 млрд — в прошлом).

Из нетопливной отрасли — поставщик продуктов НАО «Северо-Западная торговая компания» (44-е место) с прежним названием «Никос»: тоже новичок в рейтинге BG. ООО «Деловые линии» (48-е место) вернулось в него: с 2014 по 2019 год компания ежегодно появлялась на страницах BG «Компании», выйдя с оборотов на уровне 32–33 млрд рублей в 2018, 2019 и 2020 годах на 40,6 млрд в 2021-м и 52,1 млрд рублей в 2022-м.

Среди игроков, мало известных петербуржцам, примечательно ООО «СК “Интерпол”» (89-е место), уральский генподрядчик строительства особо опасных и технически сложных промышленных объектов (учреждено в Челябинске в 2007 году). В частности, на сайте компании говорится о наличии лицензии на сооружение ядерных установок. Последние несколько лет оборот фирмы находился на уровне 3–4 млрд рублей. В январе 2020 года компания получила петербургскую прописку и с того момента нарастила выручку с 2,7 до 3,5 млрд рублей в 2021 году и до 12,7 млрд — в 2022-м. Чистая прибыль за последний год увеличилась в четыре раза (с 52,4 до 213,9 млн рублей). На предприятии занято более тысячи человек, среди крупнейших заказчиков — площадка «Сибура» по выпуску синтетических каучуков и пластиков ПАО «Нижнекамскнефтехим», в списке реализуемых объектов — Челябинская ГРЭС, завод безалкогольных напитков в Свердловской области «Айседора» (см. «Ъ-Урал» от 12.04.2022), реконструкция химико-металлургического производства ЗАО «Карабашмедь». В числе реализованных, например, работы по Михеевскому ГОК и Челябинский трубопрокатный завод. В 2020 году после регистрации в Северной столице компания вошла в СРО «Союз “Строители Петербурга”».

Табл. Рейтинг крупнейших компаний СЗФО по динамике роста