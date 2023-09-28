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Коммерсантъ FM
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Риски и возможности

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Кризисы, как известно, при всех их минусах — еще и время возможностей. Ниши, освободившиеся после ухода зарубежных игроков, начали активно занимать отечественные фирмы. И даже если формально место не освободилось (например, когда уходящие компании продавали свой бизнес за символические деньги российскому менеджменту), возможности передела рынка сохраняются. Без привычного контроля со стороны крупных корпораций у нового менеджмента появилась возможность более гибко реагировать на текущие вызовы, развивать компанию при помощи нестандартных решений, экспериментировать и более творчески строить бизнес. Но эксперименты нередко кончаются провалом. К тому же, если работать много лет с оглядкой на вышестоящее и далекое начальство, а потом внезапно оказаться предоставленным самому себе, есть опасность испытать излишнюю эйфорию от свалившейся на тебя свободы и очень быстро привести успешно работающий бизнес к посредственным результатам.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Все равно возможностей пока остается выше крыши. Но чтобы занять эти ниши, нужны деньги. А они, как правило, есть у компаний, у которых дела и так идут успешно. И вот тут встает дилемма: окучивать привычную грядку или рискнуть и попытаться «разложить яйца по разным корзинам». Большинство теоретиков говорят, что, безусловно, диверсификация полезна: если просядет одно направление, бизнес может выжить за счет другого, более успешного. На практике же все намного сложнее — если говорить о крупном бизнесе, а не о вложениях в стартапы. Новое подразделение, особенно производственное,— это сложная машина, требующая особой настройки, а значит, при малейшем неграмотном действии способная и сама пойти ко дну, и утянуть на дно весь остальной бизнес.

В таких условиях первоочередную важность приобретают менеджмент и работа с человеческими ресурсами. Сегодня особое внимание в управлении стало уделяться обучению и скорости принятия решений. Ведь в эпоху развитых технологий даже очень успешный, но консервативный бизнес может оказаться не у дел буквально за несколько лет. Это, кстати, стоит учесть владельцам тех компаний, которые решат не рисковать, а продолжать окучивать традиционную «грядку».

Валерий Грибанов, редактор Business Guide «Крупнейшие компании»

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