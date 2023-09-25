Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Нижнем Новгороде открыт памятник пожарным трех эпох

Памятник пожарным и спасателям открыт в Нижнем Новгороде 25 сентября на пересечении проспекта Гагарина и улицы Ларина. В открытии памятника принял участие министр МЧС России Александр Куренков.

Предыдущая фотография

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Следующая фотография
1 / 2

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Автором монумента стал скульптор Александр Щитов. Он создавал памятник по инициативе ветеранов пожарной охраны, спасателей и сотрудников МЧС на средства, собранные в виде добровольных пожертвований.

Три фигуры пожарных олицетворяют времена создания российской пожарной охраны, труд пожарных в годы Великой Отечественной войны и современное время.

Андрей Репин

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...