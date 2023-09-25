В Нижнем Новгороде открыт памятник пожарным трех эпох

Памятник пожарным и спасателям открыт в Нижнем Новгороде 25 сентября на пересечении проспекта Гагарина и улицы Ларина. В открытии памятника принял участие министр МЧС России Александр Куренков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Автором монумента стал скульптор Александр Щитов. Он создавал памятник по инициативе ветеранов пожарной охраны, спасателей и сотрудников МЧС на средства, собранные в виде добровольных пожертвований.

Три фигуры пожарных олицетворяют времена создания российской пожарной охраны, труд пожарных в годы Великой Отечественной войны и современное время.

Андрей Репин