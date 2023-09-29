Сделки ищут обходы

С марта 2022 года в РФ установлен особый порядок совершения ряда сделок с участием лиц недружественных государств — такие сделки требуют согласования с Правительственной комиссией. Советник, руководитель практики M&A и реструктуризации бизнеса BGP Litigation Елена Рыбальченко и старший юрист практики M&A Екатерина Баранова — о последствиях сделок, совершенных в обход контрсанкций и без необходимого согласования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Советник, руководитель практики M&A и реструктуризации бизнеса BGP Litigation Елена Рыбальченко

Фото: Предоставлено BGP Litigation Советник, руководитель практики M&A и реструктуризации бизнеса BGP Litigation Елена Рыбальченко

Фото: Предоставлено BGP Litigation

В прошлом году в ответ на недружественные действия ряда западных стран президент РФ установил особый порядок совершения сделок с лицами из таких государств — сделки с этими лицами, предметом которых являются объекты недвижимости, ценные бумаги и доли в обществах с ограниченной ответственностью, могут осуществляться только при наличии разрешения Правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

Необходимость получать предварительное разрешение Правкомиссии создала для рынка ряд препятствий: стороны сделки тратят время и деньги на дополнительный due diligence контрагента и его бенефициаров, чтобы структурировать сделку с учетом новых требований и при необходимости получить разрешение. Халатное отношение к одному из этапов или попытка обойти введенные ограничения может обернуться для сторон сделки негативными последствиями.

Пока что специальной ответственности за нарушение контрсанкций нет, и этому можно порадоваться. Еще весной Минфин разработал законопроект, предусматривающий административную ответственность за их нарушение в виде штрафа в размере от 20% до 40% от суммы нарушающей сделки, но до рассмотрения Государственной думой законопроект еще не добрался.

Тем не менее отсутствие специальной ответственности не означает отсутствия иных последствий. Во-первых, с первыми отказами стороны столкнутся на этапе нотариального удостоверения сделки или регистрации перехода прав, в случае если нотариус или регистрирующий орган не обнаружат в составе документов необходимое, по их мнению, согласование Правкомиссии. И соответствующие отказы суды признают законными.

Во-вторых, если даже стороны смогут совершить и исполнить сделку без необходимого согласования, существует риск признания такой сделки недействительной по иску стороны сделки, прокурора или иного управомоченного законом лица и применения последствий ее недействительности в виде двусторонней реституции, то есть возврате исполненного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Старший юрист практики M&A Екатерина Баранова

Фото: Предоставлено BGP Litigation Старший юрист практики M&A Екатерина Баранова

Фото: Предоставлено BGP Litigation

Прямого ответа на вопрос, является ли сделка, совершенная в обход указанных требований, оспоримой или ничтожной, закон не дает. Если занять позицию, что такая сделка является оспоримой с точки зрения закона, то она в полном объеме сохраняет свою силу до момента признания ее судом недействительной и, если она так и не будет оспорена в пределах срока исковой давности, останется действительной навсегда. В случае если сделка будет квалифицирована как ничтожная, она будет недействительна независимо от признания ее таковой судом и изначально не повлечет каких-либо правовых последствий. Кроме того, различаются и сроки исковой давности по требованиям о признании сделки недействительной и применении последствий ее недействительности: в отношении ничтожной сделки — три года, в отношении оспоримой сделки — год.

Правовой режим сделок, совершенных в отсутствие разрешения Правкомиссии в рамках контроля за иностранными инвестициями в стратегические предприятия, российскому законодательству уже известен: такие сделки признаются ничтожными. Однако закон №57-ФЗ регулирует отношения со специальным субъектным и объектным составом, поэтому на сделки, рассматриваемые в настоящей статье, по общему правилу не распространяется, в связи с чем аналогия норм закона №57-ФЗ в части применения режима ничтожности сделок неприменима.

Регулирование схожих сделок также содержится в ст. 173.1 ГК РФ: сделка, совершенная без необходимого в силу закона согласия государственного органа, является оспоримой. Но эта норма распространяется только на случаи, когда получение согласия на ее совершение необходимо в силу указания именно закона, а не иного нормативно-правового акта. А Указы Президента РФ, устанавливающие новые требования к сделкам, являются как раз-таки подзаконными правовыми актами.

Более того, по общему правилу на основании вышеуказанной статьи Гражданского кодекса сделку можно признать недействительной при условии, что другая ее сторона знала или должна была знать об отсутствии необходимого согласия. В этом случае следует учитывать цели введения контрсанкционных ограничений, которые перечислены в указах президента РФ: защита национальных интересов РФ и обеспечение ее финансовой стабильности, то есть защита публичных интересов. А потому действительность подконтрольных сделок не должна зависеть от осведомленности одной из сторон о пороках сделки — к примеру, в виде отсутствия согласия Правкомиссии. По итогу ст. 173.1 ГК РФ к подконтрольным сделкам также неприменима.

Согласно ст. 168 ГК РФ, сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, по общему правилу является оспоримой. В случае если такая сделка посягает на публичные права и интересы третьих лиц, ее признают ничтожной.

В судебной практике сложился подход, по которому при отсутствии в законе специального основания недействительности сделка, совершенная в обход закона, признается недействительной на основании положений ст. 10 и п. 1 или п. 2 ст. 168 ГК РФ. При этом квалификация сделки в качестве оспоримой или ничтожной зависит от интересов, на которые она посягает. Как отмечалось выше, исходя из указов президента РФ, новый порядок совершения сделок с лицами недружественных государств установлен в целях защиты публичных интересов, поэтому подконтрольные сделки, совершенные в отсутствие разрешения Правкомиссии и нарушающие введенные требования, могут быть признаны ничтожными на основании ст. 10 и п. 2 ст. 168 ГК РФ.

При квалификации таких сделок возможен и дифференцированный подход в зависимости от объекта сделки. К примеру, степень нарушения публичных интересов будет очевидно различной в случае, если сделка совершена с лицом недружественного государства в отношении акций вновь созданной компании без активов или же экономически значимой для РФ компании, производящей общественно значимые продукты. В таком случае суды могут оценивать наличие факта нарушения публичных интересов в каждом конкретном случае и, соответственно, квалифицировать такую сделку как оспоримую или ничтожную. Но фактически такой подход создаст неопределенность в отношении правового режима сделок и положения сторон до того момента, как сделка будет оспорена и суд рассмотрит дело по существу.

На сегодняшний день судебная практика по вопросу правового режима сделок с участием лиц недружественных государств, совершенных без необходимого разрешения Правкомиссии, только начинает формироваться, и в судах рассматриваются первые иски о признании недействительными сделок, совершенных в обход контрсанкций: к моменту публикации этой статьи ее авторам удалось найти только одно релевантное дело. Так что сторонам следует тщательно проверять своих контрагентов на наличие связи с недружественными странами — это поможет избежать признания сделки недействительной.