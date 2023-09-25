Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Депутаты предлагают продлить льготы на транспортный налог для электромобилей

Профильный комитет законодательного собрания Нижегородской области предлагает продлить до конца 2026 года льготы по уплате транспортного налога для владельцев электромобилей. Ставку налога для автомобилей с электрическим двигателем предлагается оставить на уровне 50% по сравнению с обычными автомобилями.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По данным транспортного комитета, льготная ставка для владельцев электромобилей действует в Нижегородской области с начала 2021 года по 31 декабря 2023 года.

В 2021 году льготой воспользовались 72 человек, в 2022 году — 135 человек. Сумма льготы в 2021 году составила 700 тыс. руб., в 2022 году — 567 тыс. руб.

По подсчетам нижегородских депутатов, при сохранении льготной ставки в 2024-2026 годах выпадающие доходы бюджета составят около 1 млн. рублей в год.

Андрей Репин

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...