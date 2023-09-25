В Омской области мужчина покончил с собой после убийства своих детей и брата жены

В рабочем поселке Любино Омской области местный житель застрелил из ружья двух своих детей и 27-летнего брата жены, сообщила прокуратура региона.

Согласно версии следствия, убийство произошло вечером 24 сентября. 36-летний фигурант дела устроил стрельбу из-за ссоры с супругой на почве бракоразводного процесса. После расправы мужчина покончил с собой. Погибшие дети — мальчики трех и пяти лет.

Уточняется, что 30-летняя супруга с двумя другими детьми в возрасте одного года и семи лет смогли убежать.

СКР по области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетних). На месте работают следователи.

Александр Киселев, Новосибирск