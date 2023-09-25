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«Горзеленхоз» Уфы ищет подрядчика за 48 млн рублей

МБУ «Горзеленхоз» ищет подрядчика для обслуживания территорий от моста через реку Белая до Сипайловской улицы и автодороги Уфа-Аэропорт, от моста через Белую до магазина «Дачник» в Демском районе, а также сквера в микрорайоне «Яркий», сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 47,2 млн руб. Итоги аукциона подведут 5 октября. Работы будут профинансированы за счет субсидий из городского бюджета.

Согласно аукционной документации, подрядчик должен, в частности, весь следующий год на указанных территориях поливать и промывать деревья, удобрять, обрезать их кроны, сносить больные или «потерявший декоративный вид» деревья, сажать и ухаживать за кустарниками, газонами, цветниками, подметать мусор и убирать снег на дорожках, держать в чистоте скульптуры.

Венера Хисамова

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