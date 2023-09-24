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Коммерсантъ FM
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Кандидат в президенты США Рон ДеСантис выступил против вступления Украины в НАТО

Кандидат в президенты США от Республиканской партии и губернатор Флориды Рон ДеСантис заявил, что вступление Украины в НАТО не отвечает интересам безопасности Вашингтона. По его мнению, вступление Украины в альянс добавит США новые обязательства.

«Я не думаю, что членство в НАТО отвечает нашим интересам. Все, что это сделает, это добавит нам дополнительные обязательства, а если вы добавляете дополнительные обязательства, то какие выгоды мы получаем взамен?» — сказал господин ДеСантис в подкасте The Glenn Beck Program (цитата по Bloomberg).

Кандидат в президенты также в очередной раз заявил, что не поддерживает предоставление Украине «чеков с непроставленной суммой», если Киев не использует рычагов давления для завершения конфликта с Россией.

30 сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. По словам господина Зеленского, страна стремится вступить в альянс из соображений безопасности. На саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе 11 июля страны блока решили упростить путь вступления Украины в НАТО, отменив выполнение плана действий по членству.

Господин ДеСантис высказал свое отношение к вступлению Украины в НАТО через три дня после визита господина Зеленского в Вашингтон. В столице США президент встретился с американским коллегой Джо Байденом, а также с членами Палаты представителей, среди которых были и те, кто не поддерживает военную помощь Киеву.

Подробнее — в материале «В переговорах был достигнут существенный Конгресс».

Эрдни Кагалтынов

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