Полиция в Испании расследует появление сгенерированных ИИ фотографий обнаженных детей

Полиция города Альмендралехо на юге Испании расследует появление в соцсетях множества фотографий несовершеннолетних девушек, которые изображены в обнаженном виде. Снимки сгенерированы искусственным интеллектом, сообщает BBC со ссылкой на местных жителей и правоохранительные органы.

Как сообщает телеканал, для создания фотографий злоумышленники использовали приложение, которое генерирует фото человека таким, как он бы выглядел без одежды. Жертвами таких манипуляций в городе и его окрестностях стали 28 девушек от 11 до 17 лет, передает BBC.

В результате расследования полиция выяснила, что к созданию или распространению фотографий в WhatsApp и Telegram причастны как минимум 11 местных мальчиков, сообщает телеканал. Кроме того, одна из пострадавших обратилась в полицию из-за попыток вымогать у нее деньги с помощью шантажа сгенерированной фотографией, передает BBC.

В полиции заявили, что подозреваемым по делу мальчикам от 12 до 14 лет. Создание фотографий с изображением обнаженных несовершеннолетних может квалифицироваться в Испании как преступление, связанное с созданием или распространением детской порнографии. Кроме того, подозреваемым может грозить обвинение в нарушении законов о конфиденциальности. При этом уголовная ответственность в Испании наступает с 14 лет, отмечает BBC.

Эрдни Кагалтынов