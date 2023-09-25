14,3 процента составили темпы роста депозитов физических лиц в измерении «год к году» в августе 2023 года, сообщил Банк России. Темпы роста этой составляющей депозитной базы постоянно растут с апреля 2023 года (см. диаграмму), и первое — августовское — повышение ЦБ ключевой ставки с 8,5% до 12% годовых на вид не изменило темпы этого ускорения (в июле темпы — 13,5%), которое, видимо, продолжается и, возможно, усилится после сентябрьского роста ставок и увеличения доходности депозитов. По данным ЦБ, прирост депозитов в августе составил в рублях 431 млрд руб., сокращение валютных депозитов — $1,4 млрд (эквивалент 124 млрд руб.), объем депозитов физлиц в системе на начало сентября — 40,4 трлн руб.