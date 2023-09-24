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Коммерсантъ FM
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Девятый тур

«Крылья Советов»—«Сочи» 2:1

Салтыков, 4; Рахманович, 43 — Нобоа, 90+7 (пен.).

«Спартак»—«Динамо» 1:0

Бонгонда, 7.

«Балтика»—«Ахмат» 1:0

Харин, 43 (автогол).

«Нижний Новгород»—«Оренбург» 3:1

Зе Турбо, 45; Севикян, 53; Босельи, 75 — Перес, 28.

«Зенит»—«Локомотив» 1:2

Кассьерра, 22 — Глушенков, 60; Тикнизян, 90+1. Удаление: Тикнизян, 90+7 (2 ж. к.).

«Краснодар»—«Урал» 2:0

Филипенко, 54 (автогол); Ленини, 77.

«Ростов»—ЦСКА 3:3

Миронов, 7; Голенков, 12, 50 — Келлвен, 26; Чалов, 65; Файзуллаев, 70.

Турнирная таблица

И В Н П М О

1. «Краснодар» 9 6 3 0 14:3 21

2. «Крылья Советов» 9 5 3 1 21:12 18

3. «Зенит» 9 5 2 2 19:8 17

4. «Спартак» 9 5 1 3 14:12 16

5. «Динамо» 9 4 3 2 16:14 15

6. «Локомотив» 9 4 3 2 15:14 15

7. «Нижний Новгород» 9 4 2 3 9:8 14

8. «Урал» 9 4 2 3 8:10 14

9. ЦСКА 9 3 4 2 19:15 13

10. «Ахмат» 9 3 2 4 11:10 11

11. «Ростов» 9 2 3 4 13:19 9

12. «Оренбург» 9 2 2 5 10:16 8

13. «Балтика» 9 2 1 6 9:15 7

14. «Сочи» 9 2 0 7 9:14 6

15. «Рубин» 8 1 3 4 9:18 6

16. «Факел» 8 1 2 5 5:13 5

Сегодня встречаются: «Факел»—«Рубин».

  • Газета «Коммерсантъ» №177/П от 25.09.2023, стр. 12

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