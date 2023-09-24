Девятый тур

«Крылья Советов»—«Сочи» 2:1
Салтыков, 4; Рахманович, 43 — Нобоа, 90+7 (пен.).
«Спартак»—«Динамо» 1:0
Бонгонда, 7.
«Балтика»—«Ахмат» 1:0
Харин, 43 (автогол).
«Нижний Новгород»—«Оренбург» 3:1
Зе Турбо, 45; Севикян, 53; Босельи, 75 — Перес, 28.
«Зенит»—«Локомотив» 1:2
Кассьерра, 22 — Глушенков, 60; Тикнизян, 90+1. Удаление: Тикнизян, 90+7 (2 ж. к.).
«Краснодар»—«Урал» 2:0
Филипенко, 54 (автогол); Ленини, 77.
«Ростов»—ЦСКА 3:3
Миронов, 7; Голенков, 12, 50 — Келлвен, 26; Чалов, 65; Файзуллаев, 70.
Турнирная таблица
И В Н П М О
1. «Краснодар» 9 6 3 0 14:3 21
2. «Крылья Советов» 9 5 3 1 21:12 18
3. «Зенит» 9 5 2 2 19:8 17
4. «Спартак» 9 5 1 3 14:12 16
5. «Динамо» 9 4 3 2 16:14 15
6. «Локомотив» 9 4 3 2 15:14 15
7. «Нижний Новгород» 9 4 2 3 9:8 14
8. «Урал» 9 4 2 3 8:10 14
9. ЦСКА 9 3 4 2 19:15 13
10. «Ахмат» 9 3 2 4 11:10 11
11. «Ростов» 9 2 3 4 13:19 9
12. «Оренбург» 9 2 2 5 10:16 8
13. «Балтика» 9 2 1 6 9:15 7
14. «Сочи» 9 2 0 7 9:14 6
15. «Рубин» 8 1 3 4 9:18 6
16. «Факел» 8 1 2 5 5:13 5
Сегодня встречаются: «Факел»—«Рубин».