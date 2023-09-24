В аэропорту Пулково и районах Петербурга отключалось электроснабжение

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково было нарушено электроснабжение. В течение минуты подачу света восстановили. Жители районов города сообщили об отключении света.

«В аэропорту Пулково сработали автоматические системы защиты. В настоящее время электроснабжение воздушной гавани осуществляется в полном объеме»,— сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ПАО «Россети Ленэнерго».

В компании уточнили, что в 19:30 произошло временное «переключение электричества в связи с нарушением подачи электроэнергии в Санкт-Петербурге». Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее сегодня, 24 сентября, «Фонтанка» со ссылкой на местных жителей сообщила, что электроэнергия отключилась на Первомайской, Пушкинской, Валдайской улицах, а также на Витебском проспекте. В аварийной службе жителям сказали, что работы по восстановлению электроснабжения «закончат поздно ночью».

Лусине Баласян