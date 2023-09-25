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Коммерсантъ FM
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К читателям газеты «Коммерсантъ»

День искупления

Йом-кипур, «День искупления» — это самый святой день в еврейском году. Это день жесткого поста и продолжительных молитв, в синагоге и дома. Пост предназначен для того, чтобы, временно забыв о потребностях тела, полностью сосредоточиться на духовном. А молитва — для того чтобы проанализировать сделанное за год, понять совершенные ошибки, раскаяться в них и дать себе зарок впредь их не повторять. На святом языке Торы это называется «тшува». Обычно это слово переводят как «покаяние», но на самом деле оно означает «возвращение» — возвращение к Б-гу. В Талмуде говорится, что место совершившего «тшува» выше, чем место совершенного праведника.

Главный раввин России Берл Лазар

Главный раввин России Берл Лазар

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Главный раввин России Берл Лазар

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Это может показаться странным — получается, что человек, который никогда не грешил, не может настолько приблизиться к Б-гу, как раскаявшийся грешник. Но здесь есть глубокий смысл. Именно осознавая свои ошибки, человек в полной мере раскрывает свою сущность, понимает, что правильно, а что нет, что соответствует его подлинной сущности как творения Б-жьего, а чего надо впредь избегать. Ведь сам человек в душе своей знает, что хочет творить добро, потому что душа есть дар Б-жий, а Б-г — высшее воплощение добра! И, что еще более важно — осознавая ошибку и обещая себе никогда ее не повторять, человек убеждает себя в том, что у него есть силы и возможности больше не грешить.

Это важнейший урок для всей нашей жизни. Никогда не отчаиваться, даже если в какой-то момент поступил неправильно. Никогда не говорить себе — «я слаб», «я недостоин» и так далее. На самом деле все наоборот — ведь ты создан Б-гом, твоя душа от Б-га, и потому ты уникален, ты силен, у тебя всегда есть потенциал творить добро, исправить любые ошибки, подняться ближе к нашему небесному Отцу! Этот подъем, это возвращение на правильный путь позволяет нам реально искупить совершенные грехи. И Б-г, Который знает все о каждом из нас, видит, что человек возвращается к Нему, и окончательно вписывает его имя в Книгу жизни на наступивший год. Это то, чего я от всей души желаю вам, читатели «Коммерсанта».

Берл Лазар, главный раввин России

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