Лондонские клубы поделили по два

Главный матч шестого тура чемпионата Англии получился чрезвычайно увлекательным. Два лондонских клуба, которые на старте сезона показали себя верными претендентами на его награды, разошлись миром — 2:2. «Арсенал» на своем поле дважды вел в счете, а «Тоттенхем» дважды отыгрывался. Ничья, правда, лишила соперников статуса ближайших преследователей лидера и фаворита первенства «Манчестер Сити».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matthew Childs NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE , Reuters Фото: Matthew Childs NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE , Reuters

Это лондонское дерби в событие особенно важное превратили, конечно, в первую очередь выступления «Тоттенхема». Догадаться, что «Арсенал» будет в нынешнем сезоне неплох, не составляло никакого труда. Он занял второе место в предыдущем первенстве, долго опережал могучий «Манчестер Сити», отдав ему «золотую гонку» лишь в концовке, летом провел не то чтобы грандиозную, но вполне качественную, такую, чтобы очередной шажок вперед выглядел естественным, селекционную кампанию.

В то, что неплох будет «Тоттенхем», верилось, наоборот, со скрипом. В предыдущем чемпионате — провал в виде восьмого места при посредственной игре. Новый тренер — Анге Постекоглу — никогда не трудился на по-настоящему топовом уровне, а его приглашение тянет на смелый эксперимент, вызванный усталостью от громких имен и ярких биографий, желанием испробовать в попытке совершить прорыв что-то совсем уж радикальное. А наиболее громкая новость, связанная с летним трансферным окном,— уход в «Баварию» Гарри Кейна, не просто замечательного бомбардира, а игрока, вокруг которого вертится вся жизнь клуба.

Но «Тоттенхем» стартовал поразительно резво и эффектно. В первом туре — ничья с «Брентфордом», а за ней — четыре подряд победы, в том числе над «Манчестер Юнайтед». Футбол — живой и интересный. А потеря Кейна совсем не чувствуется.

Эти свои новые, неожиданно обнаруженные в нем загадочным наставником качества «Тоттенхем» убедительно демонстрировал и в матче с «Арсеналом». Правда, не сразу. Чтобы вернуть себе лоск, гостям понадобилось подвергнуться довольно неприятной трепке со стороны оппонентов, которые за полчаса, наверное, успели почувствовать себя полностью контролирующими положение. «Арсенал» забил гол, формально тянущий на шальной, потому что то ли удар, то ли сильный прострел Букайо Сака срезал в сетку своим коленом защитник Кристиан Ромеро. Но в действительности о везении тут говорить было глупо, учитывая обилие шансов у хозяев.

Зато, пережив эту трепку и осознав, что робость ему не к лицу, «Тоттенхем» сам принялся доставлять «Арсеналу» жуткие проблемы, раскрывая резкими выпадами зоны в чужих тылах, и довольно быстро отыгрался. Джеймс Мэддисон проявил фантастические хладнокровие и изворотливость, очутившись с мячом возле лицевой линии и при минимуме пространства, чтобы им с толком распорядиться, исполнив аккуратную скидку назад. А Хон Сын Мин, который без Кейна из форварда, скорее подыгрывающего, трансформировался в снайпера, опередил трех защитников и поставил точку в комбинации.

Дальше все было еще интереснее. Тренер «Арсенала» Микель Артета еще в перерыве, видимо, чувствуя, что его стратегия работает не так уж хорошо, произвел аж две замены. И, надо полагать, некоторое время он радовался, что отправил на поле Жоржиньо с Каем Хаверцем. «Арсенал» после отдыха забегал пободрее и вскоре своей агрессивностью добился второй оплошности Кристиана Ромеро. На сей раз тот после подачи углового рукой заблокировал убойный удар Бреннана Джонсона, а Сака реализовал назначенный после просмотра VAR пенальти.

И опять после болезненной оплеухи «Тоттенхем» прибавил и вскоре равновесие восстановил из-за ошибки в исполнении как раз одного из «джокеров» Артеты. Жоржиньо на ровном месте потерял мяч в центральном круге, через пару секунд Мэддисон, повторяя сюжет с голом в первом тайме, покатил его на Хон Сын Мина, а тот расстрелял вратаря Давида Райю.

Остаток матча был полон угроз, которые создавали и «Арсенал», и «Тоттенхем». Но в голы они не воплотились, а ничья лондонских команд привела к переменам в верхней части турнирной таблицы. Ее возглавляет безупречный пока «Манчестер Сити». До этого тура «Арсенал» и «Тоттенхем» были его ближайшими преследователями. Теперь же этот тандем чуть-чуть — на два балла и балл — опережают «Ливерпуль» и «Брайтон», справившиеся с одинаковым счетом 3:1 с «Вест-Хэмом» и «Борнмутом».

Алексей Доспехов