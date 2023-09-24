«Фонтанка»: пропавший в Петербурге режиссер БДТ Никаноров найден мертвым

Режиссер Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова Александр Никаноров, пропавший в Санкт-Петербурге 21 сентября, предположительно найден мертвым в районе Токсово. Об этом сообщила «Фонтанка», не уточнив источник.

По информации издания, процедуру опознания тела пока не провели. По предварительным данным, которые приводит «Фонтанка», режиссер покончил с собой. На странице поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» под постом о пропаже Александра Никанорова два часа назад появилось сообщение «Проверка информации».

Как сообщала «Лиза Алерт», театральный режиссер пропал 21 сентября во время прогулки на велосипеде. Выйдя из дома, он не взял с собой телефон. С того дня режиссер на связь не выходил.

На сайте БДТ сообщается, что господин Никаноров — член режиссерской труппы театра с 2014 года. Он окончил СПбГАТИ по специальностям «режиссура драмы» и «актерское мастерство». Учился в магистратуре на Новой сцене Александринского театра под руководством Валерия Фокина и Андрея Могучего.