В Петербурге пропал режиссер Большого драматического театра Никаноров

В Санкт-Петербурге пропал без вести местный театральный режиссер Александр Никаноров, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Господин Никаноров работает в Большом драматическом театре (БДТ) им. Товстоногова.

Согласно информации поискового отряда, о местонахождении Александра Никанорова ничего не известно с 21 сентября. Уточняется, что 40-летний театральный режиссер пропал по время велосипедной прогулки. В сообщении о пропаже режиссера в группе «Современный театр» во «ВКонтакте» отмечается, что Александр Никаноров выехал из дома на велосипеде, телефон он с собой не взял. «Несколько дней не выходил на связь, дома не обнаружен»,— пишут коллеги пропавшего сотрудника БДТ.

Силовые структуры и экстренные службы информацию об исчезновении режиссера пока не комментировали.

На сайте БДТ сообщается, что господин Никаноров является членом режиссерской труппы театра с 2014 года. Он окончил СПБГАТИ по специальностям режиссура драмы и актерское мастерство. Учился в магистратуре на Новой сцене Александринского театра под руководством Валерия Фокина и Андрея Могучего. В качестве ассистента и второго режиссера работал с Андреем Могучим, Виктором Рыжаковым, Владимиром Панковым, Виктором Крамером, Яном Фабром.

Александр Кислов