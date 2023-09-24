В Ереване началась шестая за неделю акция с требованием отставки Пашиняна

На площади Республики в центре Еревана началась акция протеста, которая стала шестой с 19 сентября. Как сообщило издание Sputnik Armenia, акцию анонсировал Национальный комитет по координации всенародного движения.

Участники протеста требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Как передает корреспондент ТАСС, на площади Республики собралось более 1 тыс. человек. Вход в здание правительства на площади охраняют ряды полиции.

По данным Следственного комитета Армении на 24 сентября, в ходе протестов были арестованы 26 человек, в отношении 49 демонстрантов инициировано уголовное производство. Участникам протестов инкриминируют участие в массовых беспорядках, публичные призывы к насилию, хулиганство с причинением ущерба, применение насилия, незаконное ношение холодного оружия, а также вмешательство в работу полиции.

Акции протеста начались 19 сентября — в день начала военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе. Перемирие было достигнуто на следующий день, 20 сентября. В ходе протестов произошли столкновения демонстрантов с полицейскими. Сотрудники полиции применяли светошумовые гранаты. По данным Минздрава Армении, пострадали как минимум 34 человека.

Подробности — в материале «Ъ» «Нет дома, кроме Арцаха».

Лусине Баласян