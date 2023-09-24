МВД поддержало получасовое ограничение для такси парковки и стоянки в жилой зоне

МВД концептуально поддержало запрет на парковку и длительную стоянку автомобилей такси в жилой зоне более чем на 30 минут. С таким предложением в МВД 17 августа обратился вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

«Ваша инициатива концептуально поддерживается, однако требует проработки с участием заинтересованных органов исполнительной власти»,— говорится в письме начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаила Черникова (цитата по «РИА Новости»).

17 августа Борис Чернышов рассказал, что обратился в МВД с предложением ограничить парковку и стоянку автомобилей такси в жилой зоне 30 минутами. Он также предложил выдавать лицензии таксопаркам только при наличии у них собственной или арендованной парковки или гаража для машин. «Дворы и общественные паркинги — для горожан, а не для предпринимателей, которые хотят сэкономить за счет удобства москвичей»,— написал тогда господин Чернышов в Telegram.