Осень с Bellevue

В меню панорамного ресторана Bellevue «Гранд Отеля Мойка 22» появились новые блюда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ресторан Bellevue Фото: ресторан Bellevue

Грибной сезон в разгаре, и в числе новинок от шеф-повара ресторана Даниила Котова — томленый язык с лисичками и картофельным кремом и судак с лисичками и кремом из цветной капусты.

В десертной карте тоже изменения. Шеф-кондитер Розанна Чечеткина представила новый десерт: ромовый бисквит с лаймом и муссом из лесных орехов. Необычная форма десерта в виде боровика продолжает вариацию на тему ромовой бабы. Оригинально и сочетание начинки с морковью и апельсином с нежным кремом из маскарпоне.

У панорамного ресторана чуть ли не самая впечатляющая в городе локация, благодаря которой открывается 360-градусный обзор исторической панорамы Петербурга и вид на Дворцовую площадь и Зимний дворец.