«Франкенштейн» в Театре музыкальной комедии

Премьера состоится 6 октября

Мюзикл «Франкенштейн» композитора Романа Игнатьева поставил лауреат российской театральной премии «Золотая маска» Алексей Франдетти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Театр музыкальной комедии Фото: Театр музыкальной комедии

Он же выступил автором либретто, перенеся на язык театра роман британской писательницы Мэри Шелли. Эта история и в XXI веке остается одним из самых популярных сюжетов мировой литературы. Многочисленные экранизации и инсценировки представляют образы персонажей в самых разных интерпретациях — от трагедии до пародии. В истории отечественного театра российские авторы обратились к этому бестселлеру впервые. А основной конфликт романа Мэри Шелли — ответственность ученого за последствия своего эксперимента — остается актуальным и сегодня.

Для сцены Театра музыкальной комедии действие романа из XIX века перенесено в 70-е годы XX века. Художественное решение постановки, предложенное Анастасией Пугашкиной, напомнит зрителям эпоху хиппи — «детей цветов». Атмосфера времени передается и музыкальным строем спектакля с его классическим рок-н-роллом. Мультимедийным оформлением мюзикла занимался известный видеограф Илья Старилов — благодаря этим технологиям действие становится еще более динамичным и увлекательным.

По многолетней традиции театр знакомит зрителей с новыми артистами. Также в числе участников — звезды мюзиклов Москвы и Петербурга. Музыкальный руководитель и дирижер — Алексей Нефедов.

Альбина Самойлова