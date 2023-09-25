Премьеры фестиваля «Дягилев. P.S.»

XIV Международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S.» начнется 13 ноября с концерта пианиста Алексея Гориболя в Капелле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля Within («Внутрь») компании Адити Мангалдас из Индии

Фото: Адити Мангалдас Сцена из спектакля Within («Внутрь») компании Адити Мангалдас из Индии

Фото: Адити Мангалдас

Танцевальную программу откроет Нижегородский государственный театр оперы и балета имени А. С. Пушкина. 14 ноября на сцене Александринского театра пройдет балетный вечер на музыку композиторов начала XX «Терезин-квартет». В его создании приняли участие четыре хореографа: Татьяна Баганова, Максим Петров, Александр Сергеев и Алессандро Каггеджи.

В международную программу фестиваля вошли спектакли коллективов из Индии и Китая. Компания Адити Мангалдас — один из основных ансамблей, поддерживающий традицию старинного танца катхак в Индии. 16 ноября в театре-фестивале «Балтийский дом» состоится спектакль Within («Внутрь»).

Еще одним российским участником станет Самарский театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича. 28 ноября в БДТ им. Г. А. Товстоногова петербургские зрители увидят танцевальный вечер «Время Никиты Долгушина», посвященный наследию выдающегося танцовщика и хореографа.

В числе гостей — китайская труппа «Театр танца Xie Xin». 30 ноября, в день закрытия «Дягилев P. S.», в «Балтийском доме» будет представлена постановка T.I.M.E. («Время»). Ее создала молодая звезда азиатской хореографии Си Син. В сентябре работа хореографа станет премьерой балетного сезона Парижской оперы.

Выставочная программа посвящена актрисам русского театра первой половины XX века и их судьбам на фоне меняющегося времени. 22 ноября откроется выставка Музея театрального и музыкального искусства «Суд Париса. Рождение богини». Экспозиция разместится в Шереметевском дворце — Музее музыки.

18 ноября в кинозале отеля «Англетер» можно будет увидеть презентацию документального фильма «Донна Таня». Это посвящение 100-летию балерины и хореографа Татьяны Лесковой, правнучки писателя Николая Лескова Она живет в Бразилии и внесла значительный вклад в развитие балета в этой стране.

Альбина Самойлова