ЦБ РФ: выросло число жалоб на навязывание услуг при оформлении кредита

В 2023 году россияне стали чаще жаловаться в Банк России на финансовые организации за навязывание дополнительных услуг при оформлении кредита. Однако по большей части люди жалуются на невозможность вернуть деньги за уже оформленную допуслугу по заключенному более года назад кредиту, сообщила пресс-служба Центробанка «Прайму».

Регулятор утверждает, что не наблюдает роста жалоб на невозможность вернуть средства за услуги по кредитам в этом году. В ЦБ отметили, что самый распространенный вид дополнительной услуги по кредиту — это возможность приобрести различные страховки, подписку на онлайн-кинотеатр, услуги психолога, астролога или ветеринара на абонентской основе, юридические услуги, телемедицинские консультации и так далее.

Банк России напомнил, что у клиента есть двухнедельный период отказаться от допуслуг, навязанных кредитной организацией (так называемый сквозной период охлаждения). Кроме того, с января 2024 года период охлаждения будет увеличен до 30 дней.

Эрдни Кагалтынов