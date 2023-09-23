В Петербурге мужчина зарезал жену и попытался покончить с собой

22 сентября в Санкт-Петербурге мужчина 1979 года рождения после конфликта с женой нанес ей множественные удары ножом, в результате чего женщина умерла. Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по ч. 1. ст. 105 УК РФ.

Как сообщило следствие, после убийства мужчина попытался покончить с собой. «РИА Новости» в правоохранительных органах сообщили, что в экстренную службу позвонил ребенок, который обнаружил мать на кухне, истекающую кровью.

Сейчас мужчина находится в медицинском учреждении. В правоохранительных органах уточнили, что у супругов двое детей, на учете в полиции никто из членов семьи не состоял. По предварительной версии следствия, причина убийства — ревность.