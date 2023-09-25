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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 84 года специальному представителю президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, президенту Ассоциации полярников Артуру Чилингарову

Артур Чилингаров

Артур Чилингаров

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Артур Чилингаров

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Его поздравляет почетный президент Русского географического общества, академик РАН Владимир Котляков:

— Дорогой мой друг и коллега Артур! Многое в этой жизни у нас общее: и этаж в штаб-квартире РГО, где расположены по соседству наши кабинеты; и Арктика с Антарктидой, где мы прожили свои лучшие годы, и где были незабываемые встречи и открытия; и наша географическая наука, которой мы посвятили свою жизнь. Адмирал С. О. Макаров жил по принципу: в море — дома, в гостях — на берегу, следуй тем же курсом! Желаю тебе, мой дорогой Артур Николаевич, долгих лет активной жизни, здоровья и благополучия! Новых экспедиций, достижений и открытий на благо России. Искренне твой!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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