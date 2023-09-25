ВТО как аргумент

На прошлой неделе Украина обратилась в ВТО с иском к Польше, Словакии и Венгрии — три страны ввели запреты на импорт некоторых видов украинской сельхозпродукции (в том числе зерна), несмотря на прекращение ограничений, введенных Еврокомиссией в мае для защиты рынков приграничных стран ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Едовина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Татьяна Едовина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Это решение привлекло немало внимания — до этого все торговые споры с участием Украины были направлены на восток (включая иск к Австралии). Обращение же в ВТО в данном случае является скорее политическим действием, что вполне созвучно текущей роли организации — формально принудить какую-либо сторону отменить то или иное ограничение за счет судебного процесса в ВТО сейчас невозможно, поскольку процесс выбора судей в апелляционный орган давно заблокирован, это следствие торгового конфликта США и Китая. При этом есть и другие каналы разрешения споров — между Украиной и ЕС действует соглашение о свободной торговле, которое регламентирует в том числе разрешение споров между сторонами. Когда уже заключено ЗСТ, то страны, как правило, не пользуются ВТО для разрешения конфликтов в том числе из-за длительности процедур — от подачи иска до вынесения решения может пройти полтора-два года, замечает советник Центра экспертизы по вопросам ВТО Максим Медведков, не ожидая, что этот спор получит развитие — за время рассмотрения иска может произойти что угодно, а стороны уже ведут переговоры по поставкам.

Аргументация украинской стороны, приведенная в обращении в ВТО, строится именно на том, что организация не приветствует введение торговых запретов — предполагается, что после вступления в ВТО (в этот момент фиксируется уровень пошлин) откорректировать ценовые искажения стороны могут при помощи антидемпинговых пошлин. На практике, конечно, страны нередко прибегают к фактическим запретам — так, Китай обосновывает ограничения на ввоз свинины регулярными вспышками заболеваний, а с 2016 года существенная часть новых торговых барьеров вообще принимается с отсылкой на защиту национальной безопасности.

В ситуации с украинским зерном уже наметились подвижки — со Словакией Киеву удалось договориться о лицензировании поставок. Аналогичный механизм — с дополнительным контролем за экспортом вместо запрета — может быть утвержден и с другими двумя странами. Впрочем, по данным Всемирного банка, основными импортерами украинского зерна в августе выступали Румыния (31%), Испания (24%), Египет (17%), Италия (6%) и Греция (5%). С правовой же точки зрения спор может быть интересен только двойственной ролью Еврокомиссии. Она, с одной стороны, должна добиться снятия запрета в Польше и Венгрии, а с другой — в случае если дело все-таки дойдет до рассмотрения в ВТО — выступать в качестве ответчика по иску.