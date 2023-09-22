Ракеты долетели до суда

В военный суд в Екатеринбурге поступило дело Виктора Расторгуева, обвиняемого в подготовке террористической атаки самодельными ракетами на Уралвагонзавод. В ФСБ сообщали, что ракеты он изготавливал в подвале жилого дома, а целью атаки было запугать сотрудников предприятия. Мужчина после задержания уверял, что «хотел сделать фейерверк».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центральная проходная Уралвагонзавода

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Центральная проходная Уралвагонзавода

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Уголовное дело Виктора Расторгуева поступило в Центральный окружной военный суд Екатеринбурга в четверг, 21 сентября. Мужчине инкриминируют ч. 1 и ч. 3 ст. 30, а также ч. 2 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ) и п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК РФ. По данным источников «Ъ», именно его ранее задержала ФСБ за подготовку атаки на Уралвагонзавод.

Кроме того, по данным источника «Ъ», выяснилось, что, несмотря на правильно подобранные компоненты, он не смог правильно правильно собрать взрывное устройство. В результате оно окопалось непригодным к использованию.

Концерн Уралвагонзавод — крупнейший в России разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники, а также грузового подвижного состава.

Предполагаемого диверсанта задержали еще в октябре прошлого года. Официальный представитель УФСБ по Свердловской области Алина Казанцева рассказывала, что в подвале жилого дома мужчина оборудовал бункер, в котором при обыске силовики нашли самодельные ракеты. Он изготавливал их из подручных материалов, постоянно модернизировал, а испытания проводил в лесу.

По данным силовиков, мужчина планировал запустить ракеты около Уралвагонзавода, чтобы вызвать панику у рабочих. Целью атаки было заставить сотрудников предприятия подумать, что они не находятся в безопасности. Это, в свою очередь, могло бы повлиять на выпуск заводом продукцию военного назначения.

Известно, что обвиняемый приехал в Россию из Мариуполя в 2014 году. Получив российское гражданство, он активно выступал против власти и специальной военной операции (СВО). Поданным силовиков, помимо атаки на Уралвагонзавод, он также планировал поджечь нижнетагильский военкомат, чтобы уничтожить документы мобилизованных.

После задержания он пытался отрицать вину.

«Ничего плохого я не планировал. Хотел просто сделать фейерверк», — заявлял мужчина.

Впрочем, его признания о подготовке к диверсиям попали на скрытые камеры. «Он неоднократно говорил, что если у нас в каждом городе начнут поджигать военкоматы, то правительство страны задумается о том, действительно ли граждане поддерживают СВО», — отмечал оперативник ФСБ в репортаже ГТРК «Урал».

После начала спецоперации силовые структуры Свердловской области неоднократно сообщали о пресечении различных диверсий и других преступлениях. В апреле ФСБ сообщала, что в Нижнем Тагиле, где находится Уралвагонзавод, была задержана супружеская пара, причастная к государственной измене. Мужчину и женщину подозревают в шпионаже в отношении одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса. Силовики считают, что пара за деньги передавала в адрес спецслужб Украины сведения военно-технического характера, которые могут быть использованы против ВС РФ в ходе спецоперации.

Илья Смирнов, Екатеринбург