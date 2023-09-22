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Fujifilm показала миниатюрную камеру с принтером для печати фото

Компания Fujifilm представила Instax Pal — миниатюрную камеру моментальной печати снимков, в комплекте с которой поставляется беспроводной принтер Instax Mini Link 2 для печати фото. В продаже Fujifilm Instax Pal появится в октябре 2023 года. Стоимость новой камеры в комплекте с принтером Instax Mini Link 2 составит $200, а картридж фотобумаги на 10 кадров обойдется в $16.

Фото: Fujifilm

Фото: Fujifilm

Компактная камера оснащена широкоугольным объективом 5 Мп, встроенной вспышкой и динамиком, слотом для карты памяти microSD и разъемом USB Type-C. В комплекте с фотоаппаратом поставляется съемное кольцо, которое можно использовать в качестве штатива или видоискателя при съемке. Управление камерой осуществляется как с помощью клавиши на корпусе, так и через мобильное приложение.

Для Instax Mini Link 2 предусмотрены режимы однократной съемки или серийной, при которой камера делает 3, 6, 11 или 21 фото с интервалом в 3 секунды. С помощью приложения Instax Pal для смартфона можно обрабатывать и редактировать снимки с камеры. Отдельное приложение, предназначенное для отправки снимков на принтер Instax Mini Link 2, причем печатать можно фотографии, снятые на любую камеру. Готовые кадры размером 54?86 мм печатаются за 15 секунд и проявляются за 1,5 минуты.

Максим Вершинин

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