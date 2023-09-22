Пермский аэропорт закрылся из-за выкатившегося самолета

Boeing-737 турецкой авиакомпании AnadoluJet, выполнявший рейс из Антальи в Пермь выкатился при посадке за пределы взлетно-посадочной полосы. Как пояснили «Ъ-Прикамье» в АО «Международный аэропорт «Пермь», в результате никто из пассажиров и экипажа воздушного судна не пострадал. Пассажиры доставлены в аэровокзал, а воздушное судно в ближайшее время будет отбуксировано на стоянку. По данным аэронавигационных сервисов, для экипажей гражданской авиации взлетно-посадочная полоса Большого Савино пока закрыта. В частности, задерживается вылет из Новосибирска в Пермь лайнера S7 (рейс 5041).

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UPD: По данным транспортной прокуратуры, лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 50 метров. На борту находилось 174 пассажира, из них 26 несовершеннолетних, и 7 членов экипажа.

Пермская транспортная прокуратура проводит проверку инцидента с выкатившимся со взлетно-посадочной полосы самолетом. Само судно было отбуксировано обратно на взлетно-посадочную полосу.

UPD: Аэродром Большое Савино возобновил приём и отправление воздушных судов в 15:50 по местному времени, аэропорт работает в штатном режиме.