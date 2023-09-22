В «Мотовилиху» вводят бронетехнику

Торги на право приобретения обанкротившегося производителя артиллерийских систем ПАО «Мотовилихинские заводы» (МЗ) выиграло АО «Ремдизель» из Набережных Челнов. Компания согласилась приобрести производственный комплекс завода за 1,3 млрд руб. при начальной цене 7,6 млрд руб. «Ремдизель» ранее был структурой КамАЗа, который входит в ГК «Ростех». Сейчас его владельцы формально не раскрываются, но собеседники „Ъ-Прикамье“ полагают, что покупатель пермского предприятия находится под контролем госкорпорации. В «Ростехе» уверены, что новый владелец сохранит объемы производства и сможет выполнять гособоронзаказ. Член совета директоров МЗ считает, что по итогам торгов все реестровые кредиторы ПАО останутся без оплаты требований, поскольку полученные средства будут направлены на погашение текущей задолженности.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» подвел итоги торгов по реализации имущественного комплекса предприятия. Как и предполагали собеседники «Ъ-Прикамье», победителем объявлен единственный участник, АО «Ремдизель». Компания предложила за лот 1,3 млрд руб. при начальной цене более 7,6 млрд руб. Согласно законодательству, договор с победителем должен быть подписан через месяц. Поскольку ПАО является стратегическим предприятием, преимущественное право на выкуп его имущества имеет государство. Воспользоваться им оно может в месячный срок.

Один из крупнейших заводов по производству артиллерийских систем в стране ПАО «Мотовилихинские заводы» было признано банкротом в марте 2018 года. Машиностроительный холдинг занимается производством и ремонтом реактивных систем залпового огня, а также ствольных самоходных и буксируемых артиллерийских установок. Также компания изготавливает спецстали и оборудование для нефтегазовой отрасли. Сейчас производственная деятельность в сфере оборонной продукции сосредоточена в ЗАО «Специальное конструкторское бюро», а гражданской — в ООО «Мотовилиха–гражданское машиностроение». На момент введения конкурсной процедуры задолженность общества составляла около 17,6 млрд руб. Основным кредитором должника является «РТ-Капитал» (входит в ГК «Ростех»).

АО «Ремдизель» (Набережные Челны, Татарстан) является преемником предприятия, которое было создано как ремонтный завод дизельных двигателей автомобилей «КамАЗ». По данным открытых источников, сейчас компания занимается ремонтом грузовиков, гусеничных тягачей, а также разрабатывает и производит автомобильную технику различного назначения. Так, АО «Ремдизель» изготавливает бронеавтомобили семейства «Тайфун» на базе «КамАЗ» и «Урал», в прошлом году предприятие представило бронеавтомобиль «Ахмат».

По данным «СПАРК-Интерфакс», структура владения АО «Ремдизель», как и его финансовые показатели, не раскрывается с 2017 года. Тогда 100% долей общества принадлежали столичному ООО «ССК». 99,95% долей в этой компании контролируется бывшей телеведущей телеканала КамАЗа Людмилой Трейстман, которую татарстанские СМИ до сих пор называют бенефициаром АО «Ремдизель». До 2012 года АО «Ремдизель» организационно входило в структуру КамАЗа, но затем было выведено в независимое юрлицо. Предполагалось, что такое требование выдвинул стратегический партнер российского завода Daimler AG. В феврале этого года «БизнесOnline» сообщало, что «Ремдизель» может вернуться в структуру холдинга, но в компании эти данные опровергали. Собеседники «Ъ-Прикамье» в машиностроительной отрасли подозревают, что в итоге «Ремдизель» остался фактически подразделением КамАЗа, который почти десять лет обслуживал его деятельность, связанную с производством спецпродукции.

Отметим, что после введения процедуры банкротства «Ростех» и власти рассматривали различные варианты вывода завода из кризиса. В 2019 году due diligence ПАО проводил «Трансмашхолдинг», контрольный пакет которого принадлежал в то время Искандару Махмудову, Андрею Бокареву, Дмитрию Комиссарову и Кириллу Липпе. Еще 20% юрлица владел французский Alstom. Но в итоге никаких договоренностей в юридическом плане достигнуто не было. Следующим вариантом вывода производственного комплекса из ограничений, связанных с конкурсным производством, была процедура замещения активов в рамках ФЗ «О банкротстве». Идеологом этой схемы был Кирилл Федоров, возглавлявший «РТ-Капитал». Предполагалось, что имущество «Мотовилихинских заводов» будет передано в несколько компаний, а средства, вырученные за счет продажи их акций, пойдут на погашение задолженности перед кредиторами.

После ухода господина Федорова с должности гендиректора «РТ-Капитал» от схемы замещения активов было решено отказаться. В 2022 году оборонное производство «Мотовилихинских заводов» было переведено на работу в три смены. Торги по реализации имущественного комплекса должника объявлялись несколько раз. В 2022 году они были объявлены в форме аукциона с начальной ценой 9,24 млрд руб., но претендентов на имущество оборонного завода не нашлось. В начале текущего года актив был снова выставлен на торги, уже по цене чуть больше 8 млрд руб., но они опять не состоялись из-за отсутствия претендентов. В феврале процедура торгов перешла в форму публичного предложения, которое предполагает поэтапное снижение цены на 5% каждые семь дней.

В ГК «Ростех» пояснили, что удовлетворены результатами торгов. «Сделано все, чтобы стратегически важное предприятие сохранило свой профиль, боеспособность и продолжало безостановочно поставлять необходимую армии технику в рамках гособоронзаказа»,— прокомментировали в пресс-службе «Ростеха». В госкорпорации утверждают, что «Ремдизель» никоим образом к «Ростеху» не аффилирован.

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов отмечает, что после начала боевых действий на Украине «Мотовилиха» освоила еще и производство изделий, «с которыми раньше не работала». «У „Ремдизеля“ достаточно сильная управленческая команда, поэтому можно определенно надеяться, что это будет реальное оздоровление завода, не на словах»,— говорит эксперт.

По мнению члена совета директоров ПАО «МЗ» Юрия Медведюка, по итогам торгов все реестровые кредиторы ПАО останутся без оплаты требований, поскольку полученные средства будут направлены на погашение текущей задолженности. Также господин Медведюк полагает, что оценка имущественного комплекса была должника занижена. «Отдельный вопрос по поводу деятельности дочерних обществ МЗ - «Специального конструкторского бюро» и «Мотовилихи — гражданское машиностроение», - говорит господин Медведюк, - сегодня они арендуют производственные мощности у должника, а что будет происходить после его ликвидации?»

Дмитрий Астахов