ЦБ: банки РФ за 8 месяцев заработали 2,4 трлн руб. — прибыль за весь 2021 год

Российские банки за восемь месяцев 2023 года заработали 2,4 трлн руб.— прибыль за весь 2021 год. Об этом говорится в аналитическом материале Центробанка о развитии банковского сектора в августе 2023 года.

Согласно материалу, чистая прибыль сектора в августе 2023 года составила 353 млрд руб., что на 8% выше июльских результатов (327 млрд руб.). При этом балансовый капитал вырос на 223 млрд руб., до 13,4 трлн руб. Отмечается, что прибыль растет из-за доходов от переоценки иностранной валюты на фоне ослабления рубля в июле—августе.

Ключевыми показателями роста банковского сектора в августе 2023 года стали:

Продолжение роста корпоративного портфеля на 1,7% после 2,1% в июле. ЦБ ожидает, что темпы роста снизятся с учетом ужесточения ДКП.

Рекордный рост розничных кредитов на 3,7%. Выдача ипотеки с господдержкой увеличилась на 40%, выдача рыночной ипотеки — на 20%. Потребительское кредитование продолжило расти в августе на 2,4% после роста на 2% в июле.

Рост корпоративных средств на 3,7%, а также рост валютных остатков на 2,8%. По данным ЦБ, средства населения сохраняют рост на уровне 0,8% (в июле +1,1%). Снижение ЦБ объясняет сезонным ростом расходов на отпуск и подготовку к учебному году, а также инвестициями в недвижимость.

Полина Мотызлевская