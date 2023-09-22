Совкомбанк сдал пятую часть баланса

Совкомбанк завершил процесс выделения заблокированных активов и обязательств. До введения санкций у банка на валютные активы приходилось около 20% баланса, однако сколько именно из них оказалось в новой структуре, точно не известно. Реструктуризация позволит банку экономить на резервах и снизить давление на капитал. Активы перешли к АНО, которая формально не связана с банком. Организация планирует предпринять шаги по урегулированию обязательств, а вырученные средства, как уверяют в АНО, пойдут на благотворительность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В Совкомбанке рассказали “Ъ”, что 15 сентября был завершен вывод за баланс кредитной организации заблокированных активов и обязательств. Это первый официально известный пример завершения процедуры. Средства перешли на баланс ООО «Содействие международным расчетам» с уставным капиталом 10 тыс. руб. Компания, согласно данным ЕГРЮЛ, на 100% принадлежит АНО содействия социальной интеграции инвалидов «Пространство равных возможностей» (проект Everland).

Возможность выделения заблокированных средств банки получили в июле прошлого года, когда был подписан закон, вносящий соответствующие положения в действующее законодательство (292-ФЗ). Внеочередное собрание акционеров Совкомбанка одобрило процедуру 22 сентября 2022 года.

АНО «Пространство равных возможностей» не связана с банком, подчеркнули там. «Тот факт, что собственник ООО не находится под санкциями, позволит упростить будущее взаимодействие с кредиторами по урегулированию обязательств»,— пояснили в Совкомбанке. Как сообщили “Ъ” в АНО, в рамках работы с кредиторами планируется получить средства, которые «будут направлены на повышение социальной интеграции людей с разными видами инвалидности».

Как поясняет юрист «Делькредере» Карина Анненкова, согласно положениям ГК РФ, при реорганизации общества в форме выделения новая организация частично получает права и обязанности своего правового предшественника. Учитывая то, что благотворительный проект Everland работает с Совкомбанком, «банк решил выбрать его учредителем нового юрлица», считает юрист.

«Цель компании — прекращение обязательств, и это заведомо не приносящая систематический доход деятельность»,— отмечает старший юрист Tomashevskaya & Partners Михаил Жужжалов. Поэтому, считает он, прибыль при ее наличии логично направить «на социально значимые цели».

Объем выведенных за баланс банка средств не раскрывается. По оценкам банковского эксперта Алексея Нечаева, на конец января 2022 года валютные активы Совкомбанка достигали 378 млрд руб. ($4,9 млрд, около 20% баланса). Из них наиболее очевидные объекты блокировки — ссудная задолженность компаний-нерезидентов (195 млрд руб.), средства, размещенные в них (10 млрд руб.), а также требования к банкам-нерезидентам (25 млрд руб.). Также банк владел валютными долговыми бумагами на 53 млрд руб.

«Однако совершенно не обязательно, что все они к настоящему времени превратились в "замороженный" актив, поскольку часть выпусков могла быть обменяна на замещающие облигации. Кроме того, некоторые российские эмитенты еврооблигаций перешли на выплаты в рублях»,— поясняет господин Нечаев.

Процедуру выделения заблокированных активов банки могут проводить до конца 2024 года. В первую очередь ее смысл заключается в том, что в дальнейшем кредитные организации могут не заботиться о сумме резервов, которые необходимо создавать по заблокированным активам, тем самым снимая дополнительную нагрузку на капитал, отмечает руководитель группы по оказанию аудиторских услуг компаниям финансового сектора Kept Алексей Колосов: «Далее все расчеты по обязательствам перед нерезидентами будут осуществляться за счет переданных активов».

Вместе с тем, согласно 292-ФЗ, объем передаваемых за баланс заблокированных активов и обязательств должен быть равным. У Совкомбанка могла быть диспропорция: объем заблокированных активов превышал пассивы, допускает один из источников “Ъ” на банковском рынке. В таких случаях банки часть заблокированных средств могут оставить на своем балансе, и Совкомбанк мог «вывести только то, на что хватает пассивов», предполагает собеседник “Ъ”. В банке сообщили только, что обеспечили выполнение требований о равной стоимости передаваемого имущества и обязательств.

Ольга Шерункова