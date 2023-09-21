Cisco купила компанию по кибербезопасности Splunk за $28 млрд

Сегодня, 21 сентября, американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems объявил о покупке компании Splunk, специализирующейся на кибербезопасности и анализе big data. Сумма сделки составит $28 млрд. Это крупнейшая сделка в истории Cisco и одна из самых крупных сделок с начала года. Cisco заплатит $157 наличными за акцию Splunk, тем самым премия в сравнении с ценой акций при закрытии торгов во вторник составит 31%. Ожидается, что сделка будет закрыта к третьему кварталу 2024 года. Если сделка сорвется, Cisco придется заплатить акционерам Splunk почти $1,5 млрд.

Splunk была создана в 2003 году, ее основной продукт — системы сбора и анализа больших объемов машинных данных, позволяющие отслеживать нарушения безопасности, сбои в работе и т. д. У Splunk более 15 тыс. корпоративных пользователей, среди них Coca-Cola, Intel, Porsche. The Wall Street Journal писала в феврале, что Cisco уже пыталась купить Splunk за $20 млрд, но тогда сделка не состоялась.

По мнению экспертов, приобретение Splunk позволит Cisco снизить зависимость от своего основного бизнеса по производству сетевого оборудования. В последние годы он пострадал из-за проблем с цепочками поставок, а также снижения спроса на оборудование после пандемии. «Cisco купила хороший и синергетически сочетающийся бизнес по хорошей цене. Это выигрыш для обеих сторон. Это дает Cisco преимущество в развитии систем безопасности, основанных на искусственном интеллекте»,— считает глава хедж-фонда Great Hill Capital Томас Хейс. В последнее время Cisco активно развивается в сфере кибербезопасности. Только с начала 2023 года она купила четыре компании, деятельность всех в той или иной мере связана с кибербезопасностью. Как отмечают эксперты, поскольку у самой Cisco есть активы, связанные с этой сферой, сделка может привлечь внимание регуляторов.

Акции Splunk выросли на 23%, акции Cisco упали на 5%.

Яна Рождественская